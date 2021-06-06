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Минсельхоз инициировал закон о снятии НДС в 12 % для ввоза животных в КР

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- Оксана Гут
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Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов инициировало закон о снятии НДС в 12 % для ввоза животных в КР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сегодня, 6 июня, команда Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов

посетила скотный рынок г. Каракол, где продавцы и участники рынка смогли поговорить и задать

вопросы главе ведомства Аскарбеку Джаныбекову.

Первый вопрос касался темы запрета вывоза животных за пределы Кыргызстана. Министр

ответил, что ограничения на вывоз будут сняты, предварительно, 8 июля этого года. Министр

подчеркнул, что в основном вывозилось маточное поголовье скота и это для системы

животноводства может представить угрозу в плане дальнейшего воспроизводства

животноводства.

Животноводов также интересовал вопрос импорта животных не только из ЕАС, но и из других

стран. Министр сказал, что министерство инициировало закон о снятии НДС в 12 % для ввоза

животных в КР. Закон даст экономическую подоплеку для предпринимателей импортеров,

поможет снизить цену на ввозимый скот на внутреннем рынке.

"Необходимо ввозить высокопродуктивный племенной скот, что поможет заменить наш беспородный скот на них", - отметил министр.

Также рассмотрели вопрос перераспределения пастбищ между айыл окмоту, границы которых

были очерчены еще при СССР. Этот вопрос возник из-за того, что территории пастбищ на сегодня

не пропорциональны росту населения. Аскарбек Джаныбеков сказал, что если некоторые

пастбища не используются в полной мере, то необходимо отдавать в аренду другим айыл окмоту,

и только таким образом можно решить этот вопрос.


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URL: https://www.vb.kg/401877
Теги:
закон, НДС, экспорт, Кыргызстан, животные, Минсельхоз
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