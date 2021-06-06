Минсельхоз инициировал закон о снятии НДС в 12 % для ввоза животных в КР

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов инициировало закон о снятии НДС в 12 % для ввоза животных в КР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сегодня, 6 июня, команда Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов
посетила скотный рынок г. Каракол, где продавцы и участники рынка смогли поговорить и задать
вопросы главе ведомства Аскарбеку Джаныбекову.
Первый вопрос касался темы запрета вывоза животных за пределы Кыргызстана. Министр
ответил, что ограничения на вывоз будут сняты, предварительно, 8 июля этого года. Министр
подчеркнул, что в основном вывозилось маточное поголовье скота и это для системы
животноводства может представить угрозу в плане дальнейшего воспроизводства
животноводства.
Животноводов также интересовал вопрос импорта животных не только из ЕАС, но и из других
стран. Министр сказал, что министерство инициировало закон о снятии НДС в 12 % для ввоза
животных в КР. Закон даст экономическую подоплеку для предпринимателей импортеров,
поможет снизить цену на ввозимый скот на внутреннем рынке.
"Необходимо ввозить высокопродуктивный племенной скот, что поможет заменить наш беспородный скот на них", - отметил министр.
Также рассмотрели вопрос перераспределения пастбищ между айыл окмоту, границы которых
были очерчены еще при СССР. Этот вопрос возник из-за того, что территории пастбищ на сегодня
не пропорциональны росту населения. Аскарбек Джаныбеков сказал, что если некоторые
пастбища не используются в полной мере, то необходимо отдавать в аренду другим айыл окмоту,
и только таким образом можно решить этот вопрос.