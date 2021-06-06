Как работали и что нашли две госкомиссии по Кумтору в 2012 году

На днях президент и главный исполнительный директор Centerra Gold Inc. Скотт Перри обратился к народу Кыргызстана. Текст обращения опубликован на официальном сайте компании.

В нем Скотт Перри сообщил, что компания разрабатывала и эксплуатировала рудник Кумтор как объект "мирового класса в соответствии с международными стандартами охраны окружающей среды, безопасности и техники безопасности, а также продлила срок службы рудника более чем до 34 лет". Также он заявил, что "поведение правительства угрожает экономике Кыргызстана – и будущему иностранных инвестиций в стране".

"Мы по-прежнему готовы и готовы к конструктивному диалогу с руководством КР. Но на сегодняшний день власти неоднократно отказывались от наших попыток начать переговоры. Мы всегда разрешали разногласия в наших отношениях путем переговоров и компромиссов. На этот раз мы обеспокоены тем, что правительство предпринимает преднамеренные усилия, чтобы национализировать рудник Кумтор или заставить Centerra Gold отказаться от собственности. Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы найти приемлемое решение этого спора. В то же время мы делаем все возможное, чтобы сохранить ценность рудника Кумтор и защитить Centerra Gold и ее заинтересованные стороны от ненужных действий правительства", - говорится в обращении Скотта Перри.

В этом же тексте упоминается сумма, которую канадцы инвестировали в Кумтор - более 3,4 миллиарда долларов (отметим, Centerra заработала с месторождения 11,5 миллиарда долларов). Также в обращении сообщается, что компания собиралась вложить в разработку Кумтора еще 2 миллиарда долларов, "чтобы продлить срок жизни рудника".

Заявление о новых инвестициях, если, конечно, это не уловка, свидетельствует о том, что ресурс золоторудного месторождения еще далеко не исчерпан. Иначе, с какой бы стати Centerra намеревалась вложить более чем половину суммы, которая ранее уже была инвестирована в рудник?

В остальном текст обращения - калька, стандартный ответ на все действия КР, направленные на восстановление национальных интересов в проекте Кумтор. Такие пресс-служба компании выдает каждый раз, когда кыргызское правительство или депутаты начинают интересоваться тем, а что же все-происходит на крупнейшем золоторудном месторождении республики.

Такое происходило не единожды, правда, без особого результата, поскольку инвесторы всегда находили способ убедить руководство страны в том, что с Кумтором лучше оставить все как есть.

800 страниц нарушений

В 2012 году парламент дважды создавал комиссию по Кумтору. Первую созвали в феврале 2012 года. Ее члены должны были за три месяца изучить ситуацию с разработкой рудника Кумтор и в середине мая представить результаты своей работы.

В состав комиссии вошли десять депутатов ЖК V созыва : Айнуру Алтыбаева ("Ар Намыс"), Бакытбек Джетигенов ("Ар Намыс"), Максат Сабиров ("Республика"), Урмат Аманбаева ("Республика"), Садыр Жапаров ("Ата-Журт"), Марат Султанов ("Ата-Журт"), Эркин Сакебаев (СДПК), Акылбек Султанов (СДПК), Ширин Айтматова ("Ата Мекен") и Ташболот Балтабаев ("Ата Мекен").

Комиссию возглавил Садыр Жапаров. На тот момент он открыто говорил о том, что "руководство компании и некоторые члены правительства продались канадским бизнесменам и пляшут под их дудку". Жапаров обвинял в продажности также специалистов Национальной академии наук, дававших экспертное заключение по экологической безопасности по "Кумтору".

20 июня 2012 года Жогорку Кенеш приступил к рассмотрению отчета о проделанной работе временной депутатской комиссии по проверке и изучению соблюдения ЗАО "Кумтор оперейтинг компани" норм и требований по рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, безопасности производственных процессов и социальной защите населения в районе воздействия деятельности золотодобывающего рудника.

Отметим, отчет о деятельности компании был написан на 800 страницах.

Открытое обсуждение

Результаты работы комиссии сначала хотели рассмотреть за закрытыми дверями, однако Камчыбек Ташиев и Жылдызкан Жолдошова категорически выступили против. В итоге в заседании участвовали практически все члены тогдашнего правительства во главе с премьер-министром Омурбеком Бабановым и вице-премьером Джоомартом Оторбаевым. Кроме того, на заседании присутствовали представители Иссык-Кульской и Нарынской обладминистраций.

Выступая, Садыр Жапаров заявлял, что руководство ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" уничтожает оборудование и информацию. Также он отмечал, что с началом работы комиссии из страны в спешном порядке выехал тогдашний президент компании Роберт Вандер, а затем Кыргызстан покинул и вице-президент по закупкам.

Жапаров отмечал, что ущерб, причиненный компанией экологии при разработке месторождения, оценивается в 10 миллиардов долларов. Кроме того, он акцентировал внимание на незаконных выплатах, которые ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" производило аффилированным лицам. В частности, он говорил о том, что жене первого руководителя компании Лена Хоменюка [первый президент Centerra Gold Inc.] Марине Стивенс выплачивались гонорары за якобы оказанные юридические услуги - менее чем за пять лет она получила свыше миллиона долларов.

Помимо этого, Садыр Жапаров также указывал на то, что еще в 2007 году разработка месторождения Кумтор должна была полностью перейти Кыргызстану.

По его словам, чтобы этого не допустить, канадские инвесторы создали компанию Centerra. В ней Кыргызстану изначально принадлежало только 15 процентов. Он сказал, что соглашение по разработке месторождения пересматривалось три раза.

"На разработку месторождения претендовали компании, которые готовы были отдать Кыргызстану 80 процентов от добычи, но почему-то мы выбрали "Камеко", заключив невыгодное для Кыргызстана соглашение. В концессии не указаны другие металлы, которые есть на месторождении: вольфрам, палладий, хотя, по мировому опыту, тоже должны были войти в концессию", - сказал он.

Ширин Айтматова, выступая на заседании, обвиняла "Кумтор Оперейтинг Компани" в выводе 7,6 миллионов долларов через страховую деятельность.

Айтматова заподозрила, что компания заключила договора по заранее подготовленной коррупционной схеме международной брокерской компанией "Марш", которая успела "засветиться" в коррупционном скандале в Казахстане. Несмотря на то, что законодательство КР запрещало "Кумтор Оперейтинг Компани" напрямую страховаться в иностранных страховых компаниях, поэтому руководство компании, прибегнув к услугам иностранного страхового брокера "Марш", перестраховало свое имущество и риски в международных страховых компаниях, использовав в качестве фронтера отечественную компанию "Кыргызинстрах", и выводила из КР якобы на перестрахование денежные средства в размере 7 миллионов 635 тысяч 209 долларов и 33 центов.

Бабанов и позиция правительства

Омурбек Бабанов на том парламентском заседании тоже выступал - излагал позицию правительства по Кумтору. Он соглашался с тем, что снижение доли Кыргызстана в соглашении с Centerra – это неправильно, а также говорил о том, что "если есть экологические нарушения, то необходимо накладывать штрафы".

К слову, на том же заседании Садыр Жапаров заявлял о том, что правительство давит на экспертов, подписавшихся под заключением комиссии по проверке "Кумтора". В частности, экспертам звонили и требовали, чтобы они отказались от своей подписи в экологическом заключении.

Уже тогда озвучивалась идея национализации Кумтора, однако депутаты Ширин Айтматова и Дастан Бекешев выступали против такого решения. Они призывали "завершить деятельность текущей комиссии и образовать новую с повышением статуса до государственной, передав все материалы и наработки нынешней комиссии с рекомендациями".

22 июня парламентарии вновь рассматривали итоги депутатской комиссии по Кумтору.

Депутат Каныбек Иманалиев ("Ар-Намыс") предложил поручить пяти государственным органам проанализировать, какие результаты могут быть от национализации.

Лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев заявил, что по вопросу Кумтора нужно определить виновных и привлечь их к ответственности, выйти из Centerra Gold Inc., полностью вернуть себе Кумтор и дать постановление правительству на рассмотрение в течение месяца.

Депутат Эркин Алымбеков ("Ата Мекен") в своем выступлении назвал фамилии людей, которые устроили своих родственников на работу на руднике взамен определенных дел. Он также предложил расширить состав комиссии с участием соответствующих органов и принять решение после окончания расследования.

Премьер-министр Омурбек Бабанов все-таки присоединился к мнению депутатов и предложил создать комиссию, которая рассмотрит экологический ущерб.

Садыр Жапаров ("Ата-Журт") предлагал продлить сроки работы депутатской комиссии и ввести в ее состав представителей соответствующих правоохранительных органов для дальнейшего расследования. Также предлагалось формирование государственной комиссии, которая проверит все расчеты Centerra Gold Inc., ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ОАО "Кыргызалтын".

Омурбек Бабанов просил депутатов перед голосованием еще раз просмотреть проект постановления, которым решается судьба крупнейшей компании. Он отметил, что постановление надо принимать на основе законов, в ином случае государство будет "погрязнет в судебные тяжбы".

Спикер парламента Асилбек Жээнбеков отметил, что фракции разработали альтернативные варианты постановления по "Кумтору". Он предложил обсудить на палате каждый из них и принять единый позже.

"За" проголосовали все 92 зарегистрированных депутата.

Отметим, вариант, который предлагала депутатская комиссия, предполагал, что все прежние соглашения с Centerra будут признаны незаконными, на базе Кумтора будет создано новое предприятие, управлять которым будет государство.

Дубль два

27 июня 2012 года парламент одобрил согласованный вариант постановления по "Кумтору". На голосование было поставлено 2 проекта постановлений – депутатской комиссии во главе с Садыром Жапаровым и нескольких комитетов. Проект Садыра Жапарова коллеги не поддержали.

По этому согласованному варианту до 10 июля 2012 года должна была быть создана государственная комиссия, в которую войдут депутаты ЖК, представители аппаратов президента, правительства, а также независимые эксперты и сотрудники органов МСУ.

До 1 октября 2012-го планировалось провести независимую оценку промышленного, экологического и социального ущерба, инициировать пересмотр соглашения о новых условиях по проекту "Кумтор" между правительством КР, ОАО "Кыргызалтын" и компанией Centerra, корпорацией Cameco. В частности, что будет изучена проектно-сметная техническая документация, пересмотрен количественный и качественный состав представителей КР в правлении управляющей компании, увеличена сумму отчислений на экологические мероприятия, пересмотрена долю владения Кыргызстаном акций в Centerra.

В августе 2012 года члены новой комиссии по проверке "Кумтора" озвучили первые итоги работы. Тогда члены рабочих групп, входящих в состав комиссии, представили итоги визита на рудник ее председателю - министру экономики и антимонопольной политики КР Темиру Сариеву.

Члены комиссии отметили, что они проводят анализ всех двусторонних соглашений, которые Кыргызстан заключал с "Кумтором" за годы работы.

Тогда же было заявлено, что для изучения состояния ледников Кыргызстана в районе работы Кумтора может понадобиться 50 тысяч долларов.

Потом выяснилось, что работа по экспертизам "Кумтора" Кыргызстану обойдется в 44,2 миллиона сомов. Об сообщил председатель Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком КР Юруслан Тойчубеков. Платило за это ОАО "Кыргызалтын".

Всего новая госкомиссия инициировала проведение аудита по трем направлениям: экологическая и горнотехническая экспертиза, юридическая экспертиза соглашений, заключенных для реализации проекта "Кумтор" с целью защиты интересов КР и социально-экономическая экспертиза коммерческих и прочих условий реализации проекта.

Заявлялось, что первую выполнит компания "Эрнст и Янг". Предварительно цена их услуг составляет 480 тысяч долларов, вторую - "Мушкат лау Офис", которая получит за работу 190 тысяч долларов, и третья экспертиза будет стоить 237 тысяч долларов. Тендер на ее проведение выиграла компания "BARLEV Associates Accountans". К слову, вся экспертиза для комиссии, возглавляемой Садыром Жапаровым, обошлась республике в 300 тысяч долларов.

Члены же второй комиссии, созданной для перепроверки данных первой комиссии, решили, что помимо почти миллиона долларов, которые они потратят на различный аудит, нужно еще заплатить по 6 тысяч долларов 8 кыргызстанским экспертам-экологам. Размер гонорара утверждала госкомиссия.

"Эта сумма полагается на каждого эксперта, которых мы наняли в рабочую группу по итогам отбора, Это люди, имеющие большой опыт работы и знающие проблемы "Кумтора", известные ученые", - объяснял тогда это решение руководитель рабочей группы по экологической и горнотехнической экспертизе госкомиссии Осмонбек Артыкбаев

Он заявил, что в целях экономии средств экологической и горнотехнической экспертизой будут заниматься местные эксперты, которые просят за работу меньше, чем иностранные.

"В техзадании мы прописали, что они должны определить, наносят ли ущерб отвалы на леднике, в каком состоянии дамбы хвостохранилища, проанализировать технологические процессы по извлечению золота, насколько этот процесс соответствует существующим требованиям", - сказал он.

Шаг вперед, два назад

Новая госкомиссия по проверке "Кумтора" закончила работу в конце декабря 2012 года и представила отчет объемом 400 страниц. По результатам проверки компании было рекомендовано увеличить экологические платежи, построить новое хвостохранилище (чего так и не произошло), выплатить экологический ущерб – около 7 миллиардов сомов.

Потом правительство и компания долго спорили, но в итоге помирились. Да настолько крепко, что в 2017 году правительство приняло поправки в Водный кодекс, разрешающие "Кумтору" уничтожать ледники на месторождении.

Эти оправки были инициированы еще в 2015 году. Пройдя два чтения в третьем под давлением общества законопроект был отозван из парламента.

Также в том же 2017 году сократилась доля Кыргызстана в компании Centerra - с 32% до 26,6%. В качестве формальной причины этого называлась покупка канадской компанией нового месторождения в Северной Америке. Но по факту все понимали, канадцы хотят максимально сократить присутствие Кыргызстана в компании.