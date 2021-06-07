Забастовка маршрутников: вышли на линии как ни в чем не бывало

Водители столичных микроавтобусов в течение пяти дней подряд саботировали свою работу, создав транспортный коллапс. А сегодня как ни в чем не бывало выехали на маршруты. На остановках общественного транспорта больше не наблюдается скопления горожан.

Информация о том, что забастовка прекращена, прошла еще вчера вечером. Мол, шоферы все-таки решили дождаться момента, когда новые тарифы утвердит новый состав городского кенеша. Сделали одолжение, так сказать. Как будто существует другой вариант…

Однако сегодня утром многие горожане все равно вышли из дома значительно раньше обычного, чтобы успеть поймать такси, если не удастся дождаться привычного транспорта. А многие так и вообще не стали рисковать и сразу воспользовались услугами таксомоторных фирм, которые, к слову, тоже показали себя далеко не с лучшей стороны, взвинтив цены на проезд в период забастовки.

Корреспонденты VB.KG прошлись по нескольким наиболее загруженным остановкам в южных микрорайонах и убедились, что перевозка пассажиров осуществляется в штатном режиме. Трудно сказать, все ли маршруты возобновили свою деятельность, но основные из них, как, например, 212, 175, 106,146, 243 и другие курсируют по городу.

Вместе с этим не сбавляют обороты и муниципальные парки. Автобусы и троллейбусы ходят со значительно меньшим интервалом, чем до забастовки. И это оправданно, так как народ, наученный горьким опытом, предпочитает пользоваться именно ими, а не микроавтобусами, чьи владельцы во всей красе показали свое истинное лицо.

В целом, ситуация выглядит вполне обычной – народа на остановках немного, транспорт ходит исправно. Но сильный осадок у горожан остался. И думается, что в следующий раз они уже не будут с пониманием относиться к новостям о возможном повышении тарифа за проезд.