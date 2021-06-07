Выборы депутатов Жогорку Кенеша, возможно, будут назначены на 31 октября

Выборы VII созыва Жогорку Кенеша будут назначены на 31 октября. Об этом заявил депутат Дастан Бекешев в своем Telegram-канале, изучив законопроект о назначении выборов ЖК.

Как сказал нардеп, грядущие парламентские выборы пройдут по новым правилам.

К примеру, в Жогорку Кенеш можно будет попасть как по списками партий - 55 мандатов, так и по одномандатным округам - 35 мандатов.

"Депутат с округа может выдвигаться самовыдвижением либо через партию. А 55 мест отдается партиям. И причем здесь уже одна партия может все 55 мест забрать. Нет ограничения как было раньше до принятия новой Конституции. Партия могла занять из 120 только 65 мест", - отметил Бекешев.

Список кандидатов депутатов будет составляться партийным боссом. Что касается залогов, то кандидат от округа вносит 100 тысяч сомов, а партии должны будут внести 1 млн сомов.

"Самое интересное, что домкомам запрещается заниматься агитацией, они не имеют права ходить по домам во время выборов и это будет считаться злоупотреблением административным правом. Это очень правильно, эти вещи нужно поддержать.

И еще одна прогрессивная норма - запрещается политическим должностным лицам участвовать на выборах, оставаясь при должности. Т.е. если ты захотел идти на выборы, ты должен уйти с работы и, пожалуйста, участвуй", - поведал о вносимых поправках в выборное законодательство нардеп.