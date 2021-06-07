Забастовка маршрутников: гнать их всех в шею!

После пятидневного саботажа со стороны водителей маршрутных такси многие горожане в социальных сетях стали требовать от мэрии принятия к ним самых жестких мер. И в первую очередь аннулирования лицензий и лишения возможности перевозить пассажиров в столице. Причем для всех без исключения лиц, принимавших участие в так называемой забастовке.

Скажем прямо, авторитет водителей маршрутных такси в глазах жителей столицы и без того был не очень высоким. И не мудрено, ведь их манера вождения, отличающаяся почти полным наплевательством на правила дорожного движения, а также хамское поведение с пассажирами, уже давно вызывают раздражение даже самых сдержанных горожан. А потому, с одной стороны люди понимали, что без повышения тарифов не обойтись, но с другой, требовали, как минимум вежливости и вождения в полном соответствии с ПДД.

Но после пятидневного саботажа мнение многих бишкекчан изменилось кардинально – даже те, кто поддерживал повышение стоимости проезда, теперь требует от столичных властей пересмотреть эту инициативу. Ведь водители микроавтобусов показали свою неспособность вести дела цивилизованно. Видя, что мэрия со своей стороны полностью проделала необходимую подготовительную работу, и зная, что окончательное решение должен принять исключительно горкенеш, которого в столице сейчас просто нет, они все равно пошли на откровенный шантаж. Вероятно, думали, что город встанет и тогда столичные власти приползут к ним на полусогнутых и, нарушая закон, своим решением примут новый тариф.

Однако город выстоял. Со скрипом, но выстоял. Автобусы и троллейбусы ходили набитые битком. Мэрии помогали многочисленные волонтеры как в лице министерств, ведомств и различных организаций, предоставивших автобусы, так и среди рядовых горожан, бесплатно перевозящих пассажиров на собственных автомобилях. Огромное им за это спасибо!

Вот тогда-то и стало понятно, что не смотря на свою доминацию на рынке пассажирских перевозок, полностью парализовать Бишкек маршрутникам не под силу. К тому же сразу активизировалась мэрия и начала прорабатывать вопрос поставки в город автобусов. Даже подписали контракт на первые 350 единиц. Первые из них должны приехать уже в следующем месяце. А 350 машин, на минуточку, это довольно серьезное подкрепление, которое очень сильно пошатнет позиции бусиков.

Поэтому с каждом новым днем саботажа все настойчивее звучали требования горожан лишить лицензий всех, кто принимал в нем участие. Создать черный список, чтобы значащиеся в нем водители никогда больше не могли работать в сфере пассажирских перевозок.

- Пожалуйста, не возвращайтесь на дороги, без вас так хорошо, - писали одни пользователи социальных сетей, обращаясь к владельцам микроавтобусов. – Да, добираться сложно. Но нынешняя ситуация заставит мэрию, наконец, начать шевелиться, и в скором времени она сможет найти решение.

- Гнать их всех в шею! – вторили им другие. – Они здесь не хозяева, чтобы диктовать целому городу условия. Тем более, что им и так уже пошли на встречу. Надо лишить их всех лицензий!

К слову, горожане не верят и словам руководителей перевозческих фирм, которые-де не могут повлиять на своих водителей.

- Прям смешно, ей богу, - говорят люди. – Только дуракам может быть непонятно, что ни один шофер без своей фирмы и шагу не сделает. Этот саботаж организован именно транспортными предприятиями. Те, кто за ними стоит, работают во властных структурах и блокируют развитие муниципального парка, не давая закупать и нормально обслуживать автобусы и троллейбусы. Их всех тоже нужно убрать с рынка пассажирских перевозок!

Очень интересно, как в данной ситуации поведет себя мэрия. Проявит характер и накажет перевозческие фирмы вместе с их водителями по полной программе? Или мы увидим бесхребетность и спускание на тормозах?

В одном можно быть уверенными на сто процентов – бишкекчане никогда не забудут эту выходку маршрутников. И требования к городским властям развивать пассажирский транспорт большой вместимости, желательно муниципальный, теперь зазвучат все громче и настойчивее.