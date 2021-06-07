MegaCom – за здоровый образ жизни!

Активно поддерживая спорт и здоровый образ жизни, компания MegaCom выступила партнером открытой тренировки и семинара по концепции ЗОЖ, прошедших в субботу, 5 июня, в столичном Парке здоровья по инициативе Общественного объединения "Лига дворового спорта".

Совместную тренировку для бишкекчан провел вице-президент Международной федерации воркаута и стритлифтинга Гауранитай Шулика. С семинаром "Концепция здорового образа жизни" перед собравшимися выступил президент Международной федерации воркаута и стритлифтинга Денис Минин. Оба гостя прибыли в Кыргызстан из Украины.

Уникальная акция объединила десятки сторонников активного образа жизни – как рядовых горожан, так и известных спортсменов, активистов, политических деятелей и дипломатов. В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики, основатель "Лиги дворового спорта" Чынгыз Айдарбеков; и. о. мэра города Бишкек Бактыбек Кудайбергенов; глава офиса ООН в Кыргызской Республике Озонниа Ожиело; основательница волейбольной лиги "Дилгир" Элиза Асилбек.

Наиболее активным участникам акции компания MegaCom вручила памятные подарки.