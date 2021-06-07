Основным событием станет Солнечное затмение. Гороскоп с 7 по 13 июня

Основным событием предстоящей недели станет кольцевое Солнечное затмение, которое состоится 10 июня, завершая коридор затмений. Максимальная фаза затмения придётся на 13 часов 41 минуту московского времени (16 часов 41 минуту бишкекского времени). Лучше всего это затмение можно будет наблюдать в Канаде, северных районах России, а также в Гренландии. В Кыргызстане можно будет наблюдать частную фазу затмения через специальные затемнённые стёкла. В этот день рекомендуется расстаться с негативными мыслями, навязчивыми планами. Хорошо побыть на природе и помедитировать. Воздержитесь от новых громогласных обещаний. Постарайтесь не спешить. Суетливость может спровоцировать аварии и падения, что чревато травмами и ушибами. Воздерживайтесь от обсуждения спорных тем. Можно легко перейти от спора к конфликту, что разрушить деловые и дружеские отношения. Новые дела и переезды начинать не желательно. Солнечные затмения проходят в Новолуние, а потому загадывать и желать в это время стоит то, с чем или с кем бы Вы хотели расстаться – вредные привычки, отношения, которые тянут вниз, неприятные ситуации. Понедельник также довольно напряжённый и эмоционально агрессивный день. Вторник благоприятен для решения финансовых вопросов, реструктуризации долгов, либо оплаты по давним счетам. В субботу и воскресенье удастся привести в равновесие психоэмоциональное состояние.

Овен – в попытке придать ускорение зависшим делам можно сделать немало промахов, которые придётся в дальнейшем исправлять. Невнимательность в пути, сбои в связи, ошибки в письмах и документах сыграют негативную роль. Примите возникшие обстоятельства и следите за речью. Сказанные в сердцах словах могут вернуться бумерангам в неподходящий момент. Поддержка домочадцев поможет справиться с возникшей нервозностью, а совместные покупки добавят положительных эмоций.

Телец – общение с руководством и различного рода чиновниками может вызывать гамму негативных эмоций. Переведите дух и накопите силы для встречи в более подходящее для вас время. Используя сейчас все ресурсы, вы можете довести возникшее противостояние до опасной черты, после которой решение важных вопросов станет невозможным. Финансовые эксперименты способны закончиться непредвиденным поражением. Непродолжительные поездки, общение с друзьями, посещение концертов на летних площадках вернут позитивный настрой.

Близнецы - шутки, комментарии и даже высказывания по существу могут вызвать неоднозначно бурную реакцию как со стороны деловых партнёров, так и домочадцев. Чувствуя недооценнённость ваших идей и шуток, не обижайтесь на собеседников. Приберегите свои мысли до лучших времён, а пока наслаждайтесь тишиной, уединённым летним отдыхом на природе и покупками или подарками, о которых давно мечтали. Любящие вас люди преподнесут приятный сюрприз.

Рак – тревогу могут вызывать задержки с получением денег, а также дошедшие до вас известия. Существенно преувеличивая возможные последствия от происходящих событий, а также различного рода слухов, вы понапрасну встревожитесь. Возникший стресс не лучшим образом скажется на здоровье, изолируя вас от общения. Преодолев страх и не решительность, вы прекрасно проведёте время в компании друзей или на свидании и отважитесь на признании в чувствах.

Лев – дайте выговориться как деловым партнёрам, так и знакомым, не торопясь комментировать их слова, либо делиться советами. Им может показаться, что вы пытаетесь продемонстрировать собственное превосходство, навязывая свою точку зрения. Вовремя остановив опасный разговор, вы избежите конфликтов и серьёзных обвинений в адрес друг друга. Сохранив доверительные отношения, вы получите важную моральную поддержку в нужный момент.

Дева – борьба за власть и сферы влияния усилится, но в этом раунде перевес окажется не на вашей стороне. Оставьте на время попытки завладеть нужными документами, получить высокую должность или привлекательную работу. Накопив силы и получив ценные знания, вы сможете взять недоступный сейчас рубеж, а получайте удовольствие от лета, дружеского общения и романтических поездок. Устроив непродолжительный отдых на природе, вы сбросите эмоциональную напряжённость.

Весы – манящие перспективы за рубежом окажутся лишь вашими фантазиями. Не желая замечать очевидных трудностей и жизненных реалий, вы можете устремиться в дальнюю поездку, которая окажется провальной ввиду отсутствия чёткого плана действий с вашей стороны и переоценкой своих способностей. Примите во внимание опыт близких вам людей, а также советы второй половинки. Вместе они помогут с трудоустройством или развитием бизнеса, а также учёбой.

Скорпион - домочадцы и деловые партнёры продолжат гнуть свою линию, не уступая в спорах даже самую малость. Почувствовав отсутствие у вас заинтересованности в продолжении спора, они спустя время тоже пойдут на уступки. Пока в спорах тупик, а в финансах провал, вы сможете почувствовать вкус лета и яркость красок, выезжая на природу или прогуливаясь по паркам. Достаточно принять приглашение друзей или любимого человека.

Стрелец – снисходительно относитесь к резким заявлениям и критике домочадцев, деловых партнёров. В их словах есть доля истины, но преподносят они её слишком резко и виной тому общий нервозный фон. Сохранив отношения, несмотря на эмоциональный накал в общении, вы преодолеете кризис и получите бесценный опыт решения конфликтных ситуаций. Свою энергию вам лучше направить в работу. Вы сумеете найти новые сферы для применения ваших сил и знаний, что поправит финансовое положение.

Козерог – пребывая в постоянной загруженности, вы рискуете своим здоровьем. Позвольте себе часы бесшабашного летнего отдыха, принимая приглашения друзей и любимого человека. Непродолжительный семейный отдых также позволит встряхнуться и снять эмоциональное напряжение. Менять работу или брать дополнительный объём работы пока не желательно. Вы можете столкнуться с проблемами на решение которых уйдёт много сил и нервов.

Водолей – будучи критично настроенными к различного рода инициативам, вы можете ополчить против себя домочадцев и коллег. Решительно отвергая любые предложения и варианты, и настаивая на собственных планах, вы рискуете остаться в гордом одиночестве. Прислушайтесь к мнению сослуживцев и домочадцев, но окончательное решение принимайте позже, а пока позвольте себе спа процедуры или неспешный отдых для восстановления нервной системы.

Рыбы – преобразования в доме, переезды и различные манипуляции с недвижимостью окажутся поспешными и даже разрушительными. В надежде создать уют, вы можете разрушить созданное и без поддержки близких вам людей, не создать нового. Сами по себе планы по преобразованию дома неплохие, но пока недостаточно ресурсов для их воплощения в жизнь. Дружеские посиделки вернут гармонию и внутреннее равновесие, а свидания наполнят жизнь романтикой.

Астролог Андрей Рязанцев