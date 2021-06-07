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В России усугубилась нехватка трудовых мигрантов

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- Евгений Денисенко
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Ситуация с мигрантами в строительстве выходит на катастрофический уровень. Об этом заявил, как сообщают российские СМИ, вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах завершившегося Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас ситуация по мигрантам и трудовым ресурсам выходит, я бы сказал, на катастрофический уровень. Цены на трудовые ресурсы выросли на 50-100 процентов. При этом у нас не то, что денег нет, у нас людей нет: тех, кто может строить", - цитируют СМИ слова вице-премьера.

Выступая на пресс-конференции, Хуснуллин сообщил о повышении по этой причине стоимости строительства в России: "У нас зарплата подорожала из-за отсутствия мигрантов в два раза, значит, стоимость строительства подорожает в среднем на 5-7 процентов". По его словам, заработная плата рабочих составляет до 25-30 процентов в себестоимости строительства. На удорожание строительства повлияли по причине пандемии и срывы поставок стройматериалов, другие факторы.

По словам Марата Хуснуллина, на последнем совещании штаба по борьбе с коронавирусом у вице-премьера Татьяны Голиковой было подготовлено упрощение существующего регламента въезда для рабочих, готовых трудиться на российских стройках. "Вторым шагом мы готовим еще послабления и будем выносить их на уровень председателя правительства", - сообщил Хуснуллин.

О возникновении дефицита рабочих на российских строительных объектах он информирует еще с прошлогодней осени. И объясняет это тем, что из-за закрытых границ не удается привлечь необходимое количество иностранных рабочих.

Ранее в Минстрое России, по информации ТАСС, сообщили, что это ведомство подготовило предложения для упрощенного въезда в Россию трудовых мигрантов с целью работы на стройплощадках. Согласованные с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором материалы направлены на рассмотрение в правительство РФ.

Согласно данным МВД РФ, число приезжающих граждан в России за 2020 год снизилось почти вдвое – до 6 миллионов человек. Во время пандемии в минувшем году около 40 процентов иностранных граждан потеряли работу в стране, сообщается в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы.


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URL: https://www.vb.kg/401893
Теги:
миграция, Россия
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