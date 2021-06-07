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Бухгалтер мэрии Бишкека задержана за попытку дачи взятки сотруднику ГКНБ

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- Оксана Гут
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Пресечена попытка дачи взятки бухгалтером МП мэрии г. Бишкек сотруднику ГКНБ, заявляет пресс-служба ведомства.

ГКНБ КР в рамках противодействия коррупционным проявлениям, была пресечена попытка дачи взятки главным бухгалтером одного из муниципальных предприятий мэрии г. Бишкек - Н.П. сотруднику ГКНБ КР за прекращение рассмотрения заявления по факту финансовых нарушений.

Так, в ходе рассмотрения заявления ГКНБ КР установлен ряд финансовых нарушений муниципального предприятия, для сокрытия которых 31 мая 2021 года Н.П. предприняла попытку дачи взятки в размере 50 тысяч сомов сотруднику ГКНБ за сокрытие выявленных нарушений.

По данному факту ГКНБ Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по ст. 328 ч.2 УК КР.

4 июня при передачи денежных средств в размере 50 тысяч сомов сотруднику НБ с поличным была задержана Н.П.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по возбужденному уголовному делу.


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URL: https://www.vb.kg/401894
Теги:
ГКНБ, мэрия, задержание, нарушения, взятка, Бишкек, Кыргызстан
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