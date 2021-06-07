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Шавкат Исмаилов: Маршрутки для Бишкека – тупиковый путь

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- Александр Тузов
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Как напомнил VB.KG руководитель кыргызского этнокультурного объединения "Кыргызстан - Астана" в Казахстане Шавкат Исмаилов, еще восемь лет назад он предупреждал о серьезнейших проблемах с бишкекскими маршрутными такси.

Исмаилов по специальности инженер–автомобилист, высшее образование получил во Фрунзенском политехническом институте. Проработал более 10 лет на пассажирском транспорте, затем - строительная сфера. Последние 24 года работает в Нур-Султане, в том числе и в дорожном строительстве.

В командировки в Бишкек Исмаилов ездит часто. Сравнение двух столиц и выводы напрашиваются сами. Бишкекские транспортные проблемы и сегодня, как и 8 лет назад, не только градостроительные и связаны не только с перевозками грузов и пассажиров и организацией движения. Многие причины того, что транспортные проблемы имеют тупиковый вектор, лежат в политической плоскости.

Популистские решения властных структур последних трех десятилетий до минимума снизили таможенные пошлины на ввозимые автомобили. В итоге Кыргызстан, как отмечает Исмаилов, наводнен автохламом из дальнего зарубежья. Конечно, это создает рабочие места для автослесарей, но это самоедская, губительная экономика. Приоритеты должны определяться исходя из общественных и национальных интересов Кыргызстана. Нужно ли столько автомобилей Кыргызстану?

Пример из жизни в Нур-Султане. Из офиса Исмаилова на правом берегу Ишима требуется приехать за 5–6 километров в центр столицы на левобережье. На автомашине это займет 15–20 минут, далее ищешь парковку. Это еще плюс 15 минут. Итого 30–35 минут. Если я еду на автобусе, 5 минут ходьбы до остановки, 20–25 минут в комфортабельном салоне, еще 5 минут пешей прогулки. Итого те же 30–35 минут.

Если же взять бишкекскую маршрутку с ее многочисленными "ушул жерден токтот" или "где–нибудь здесь остановите", на 5–6 километров пути уйдет больше времени и нервов. Комфорт здесь обычно нулевой. Автобусов и троллейбусов же в городе так мало, что серьезной конкуренции они маршрутным такси не составляют. С проездом на собственном авто проблем с каждым днем все больше, а парковок катастрофически недостает.

Потенциальный Пассажир (с большой буквы!) должен иметь выбор. И этот выбор нужно смещать в сторону общественного транспорта. Есть маршруты, на которых эффективно использовать автобусы и троллейбусы, у микроавтобусов тоже есть своя ниша.

Шавкат Исмаилов предлагал восемь лет назад, и предлагает сегодня:

- Не скажу ничего нового: в Бишкеке необходимо развивать сеть общественного транспорта. Сегодня основной и сравнительно удобный вид общественного транспорта в столице маршрутки. Серьезное благо и серьезная проблема. Но для такого мегаполиса, как Бишкек, маршрутки - тупиковый путь. Напрашивается решение: увеличение количества автобусов и троллейбусов и соответственно уменьшение числа микроавтобусов. Причем высадка и посадка пассажиров должны быть только на оборудованных остановках, - призывал Исмаилов.

Услышат ли Исмаилова Бишкекская мэрия и Бишкекский городской кенеш?

Насчет остановок он напоминает, что при разработке маршрутов и остановок используется такое понятие, как пешеходная доступность. Есть определенные нормы расстояний между остановками.

Вроде бы все просто. Однако для Бишкека решение транспортной проблемы влечет появление многих других проблем. Каждая маршрутка - чьи–то экономические интересы, возникает противодействие. Проблематично даже элементарное - убрать такси с остановок общественного транспорта. И куда убирать–то? Первые ряды улиц (а иногда и вторые) заняты под парковку.

Как известно, cвобода одного человека заканчивается там, где начинается cвобода другого. В нашем бишкекско–транспортном случае это касается свобод и интересов общества, и необходимо, чтобы во главу угла ставились совокупные интересы общества, а не только водителей.

Шавкат Исмаилов как в воду глядел насчет забастовки бишкекских маршруточнков на прошлой неделе:

- По поводу острых транспортных проблем первыми выходят на защиту своих интересов маршруточники. Их много. Они манипулируют нами: собираются, сигналят, перекрывают, плакаты, пикеты, обращаются к правозащитникам и т.д. Арсенал большой. А кто встанет на защиту Пассажиров? Их свобод и совокупных интересов? Горкенеш, который избрали в основном–то пассажиры? Будем надеяться. Нужно формировать общественное мнение, разъяснять, советоваться. Где вы, блоггеры и твиттеры, фэйсбуки и дизели? – недоумевал и недоумевает Исмаилов.

Еще в 2011 году был подписан договор, и теперь столицы Кыргызстана и Казахстан - города–побратимы.

- Пока утверждаются планы сотрудничества, согласовываются сметы, я бы мог организовать приезд специалистов из столицы Казахстана в Бишкек на консультации по этим вопросам. Сделать презентацию по работе транспорта столицы Казахстана. Переговаривал с казахстанскими специалистами. Они готовы помочь советами. Никаких затрат, достаточно традиционного кыргызского бешбармака, - опять предлагает Исмаилов.

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URL: https://www.vb.kg/401895
Теги:
Казахстан, маршрутки, ПДД, Россия, США, диаспора, Бишкек, Кыргызстан, автомобили
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