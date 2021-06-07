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"Государство выделит достаточно средств на проведение судебной реформы"

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- Оксана Гут
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В предстоящей работе по совершенствованию судебной и правоохранительной деятельности мы будем тесно взаимодействовать с нашими партнерами из международных организаций, оказывающих поддержку Кыргызстану в реформировании правоохранительной и судебной системы. Об этом заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 июня, во время первого заседания Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности.

Глава государства отметил необходимость активизации усилий по повышению качества правоохранительной деятельности, правосудия и доверия со стороны граждан.

"Государство выделит достаточно средств на проведение судебной реформы. Мы продолжим внедрение цифровых технологий для обеспечения открытости, прозрачности и справедливости правоохранительной и судебной систем", - добавил президент.

Вместе с тем Садыр Жапаров подчеркнул, что законодательство регулярно должно обновляться, не препятствуя развитию правоохранительной и судебной системы.

Отмечая взаимодействие Кыргызской Республики с международными организациями, Садыр Жапаров выразил им благодарность за поддержку реформ в судебной и правоохранительной сферах. И выразил надежду на продолжение сотрудничества в данном направлении.

В завершение глава государства отметил, что озвученные сегодня комментарии и предложения экспертов будут учтены при подготовке законопроектов для внесения их в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/401901
Теги:
закон, президент, судебная реформа, Кыргызстан, Помощь, Садыр Жапаров
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