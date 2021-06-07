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"Талибан" Кыргызстану и Таджикистану: "Решайте свои проблемы благоразумно"

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Движение "Талибан", который в Таджикистане признан террористической организацией, призвал Таджикистан и Кыргызстан "решить свои проблемы путем диалога и поиска логического решения, которое пойдет на благо обеих стран". Как и Таджикистан, Кыргызстан также считает "Талибан" террористической группировкой.

Это послание "Талибан" 5 июня в своем Твиттере распространил пресс-секретарь этого движения Забехулла Муджохид: "Исламский Эмират (организация называет себя Исламским Эмиратом, - прим.ред.) призывает две исламские и братские страны попытаться решить свою проблему путем диалога".

"У нас есть большой практический опыт по ущербу войн, начало войны может показаться легким, но фактический ход войны, ее последствия и потери, будут намного большими", - написал Забехулло Муджохид.

"Талибан" ранее при высказывании своей позиции по азербайджано-армянскому конфликту в Нагорном Карабахе, заявил, что в соответствии с резолюцией ООН, этот регион является частью азербайджанской территории, но Армения продолжает захват региона.

Отметим, в 2003 году Советом Безопасности ООН исламистское движение Талибан признано террористической организацией.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/401903
Теги:
приграничные конфликты, Таджикистан, Талибан, Кыргызстан
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