"Талибан" Кыргызстану и Таджикистану: "Решайте свои проблемы благоразумно"

Движение "Талибан", который в Таджикистане признан террористической организацией, призвал Таджикистан и Кыргызстан "решить свои проблемы путем диалога и поиска логического решения, которое пойдет на благо обеих стран". Как и Таджикистан, Кыргызстан также считает "Талибан" террористической группировкой.

Это послание "Талибан" 5 июня в своем Твиттере распространил пресс-секретарь этого движения Забехулла Муджохид: "Исламский Эмират (организация называет себя Исламским Эмиратом, - прим.ред.) призывает две исламские и братские страны попытаться решить свою проблему путем диалога".

"У нас есть большой практический опыт по ущербу войн, начало войны может показаться легким, но фактический ход войны, ее последствия и потери, будут намного большими", - написал Забехулло Муджохид.

"Талибан" ранее при высказывании своей позиции по азербайджано-армянскому конфликту в Нагорном Карабахе, заявил, что в соответствии с резолюцией ООН, этот регион является частью азербайджанской территории, но Армения продолжает захват региона.

Отметим, в 2003 году Советом Безопасности ООН исламистское движение Талибан признано террористической организацией.

Источник: asiaplustj.info