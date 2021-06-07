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Глава Минтранскома Абдралиева посетила Баткенскую область

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- Бакыт Басарбек
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Министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Гульмира Абдралиева находится с рабочей поездкой в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба МТИК КР.

По данным пресс-службы, в ходе поездки глава ведомства ознакомилась с ходом строительства рокадных дорог Мин-Булак-Чорго-Аксай, Аксай-Рават, Кулунду-Максат-Арка, Самаркандек-Мадыген-Дархун.ю

"Также глава Минтранскома посетила асфальто-бетонный завод(АБЗ) Управления автомобильных дорог Ош-Батен-Исфана в Батенском районе и АБЗ подрядчика, который находится в селе Белес в Лейлекском районе. В ходе посещения вышеназванных объектов Абдралиева поручила руководителям соответствующих дорожных организаций в Баткенской области усилить работу по строительству дорог с целью улучшения, укрепления инфраструктуры в приграничных селах, более эффективнее организовать работу с переходом на двухсменную работу чтобы создать надлежащие условия для передвижения по местными коммуникациям жителей сел.

Министр также отметила, что правительство принимает все необходимые меры для восстановления и налаживания социально-бытовых условий баткенцев с целью возвращения жителей к обычному ритму жизни. Для этого, отметила она, имеются все необходимые ресурсы и силы", - говорится в сообщении министерства транспорта и коммуникации.


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URL: https://www.vb.kg/401906
Теги:
Баткенская область, Минтранском, Кыргызстан
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