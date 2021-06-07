Самат Исабеков назначен главой Таможенной службы

Исабеков Самат Сатарович назначен на должность Председателя Государственной таможенной службы при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, Исабеков Самат назначен Председателем ГТС распоряжением Председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Улукбека Марипова.

"Сегодня, 7 июня 2021 года, Заместитель Председателя Кабинета министров - министр экономики и финансов Жапаров Акылбек Усенбекович представил коллективу таможенной службы Самата Исабекова.

С 1996 года по настоящее время Исабеков Самат Сатарович трудился в таможенных органах, занимал различные оперативные должности в том числе руководящие".