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Самат Исабеков назначен главой Таможенной службы

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- Бакыт Басарбек
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Исабеков Самат Сатарович назначен на должность Председателя Государственной таможенной службы при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, Исабеков Самат назначен Председателем ГТС распоряжением Председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Улукбека Марипова.

"Сегодня, 7 июня 2021 года, Заместитель Председателя Кабинета министров - министр экономики и финансов Жапаров Акылбек Усенбекович представил коллективу таможенной службы Самата Исабекова.

С 1996 года по настоящее время Исабеков Самат Сатарович трудился в таможенных органах, занимал различные оперативные должности в том числе руководящие".


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URL: https://www.vb.kg/401911
Теги:
назначение, Кыргызстан, таможня
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