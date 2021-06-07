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Милиция ищет Урмата Калдаева, пропавшего без вести еще в мае 2019 года

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- Оксана Гут
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Внимание, розыск! ОВД Ысык-Атинского района разыскивается без вести пропавший Калдаев Урмат Болотбекович 1973 года рождения, который вышел из дома в селе Кызыл-Арык 20 мая 2019 и не вернулся.

Приметы: рост 180-182, волосы короткие темные, темно карие глаза, среднего телосложения.

Был одет: спортивные брюки бежевого цвета, футболка светло голубого цвета, сланцы коричневого цвета.

Особые приметы: имеется родинка на щеке на левой стороне.

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Деж. часть ОВД Ысык-Атинского района (0312) 61 69 07, 0703 17 17 70708 10 81 10 (группа розыска).


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URL: https://www.vb.kg/401912
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, пропавшие без вести
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