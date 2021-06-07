Видео с пьяным судьей. Президенту предложили уволить Дамирбека Онолбекова

Совет судей предлагает уволить судью Чуйского областного суда Дамирбека Онолбекова.

Напомним, сегодня на первом заседании Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности президент Садыр Жапаров показал видео, на котором якобы пьяный глава Чуйского областного суда Дамирбек Онолбеков не может открыть дверь в кабинет.

Глава государства поручил сегодня же принять меры в отношении героя видео.

Так, решением Совета судей Кыргызской Республики от 7 июня 2021 года внесено президенту Кыргызской Республики предложение о досрочном прекращении полномочий судьи Чуйского областного суда Онолбекова Дамирбека Мадылбековича.