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Видео с пьяным судьей. Президенту предложили уволить Дамирбека Онолбекова

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- Оксана Гут
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Совет судей предлагает уволить судью Чуйского областного суда Дамирбека Онолбекова.

Напомним, сегодня на первом заседании Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности президент Садыр Жапаров показал видео, на котором якобы пьяный глава Чуйского областного суда Дамирбек Онолбеков не может открыть дверь в кабинет.

Глава государства поручил сегодня же принять меры в отношении героя видео.

Так, решением Совета судей Кыргызской Республики от 7 июня 2021 года внесено президенту Кыргызской Республики предложение о досрочном прекращении полномочий судьи Чуйского областного суда Онолбекова Дамирбека Мадылбековича.


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URL: https://www.vb.kg/401917
Теги:
президент, суд, увольнение, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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