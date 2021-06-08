В России вступили в силу новые требования к трудовым мигрантам

В России начал действовать новый порядок подтверждения иностранцами владения русским языком. Для этого вводится единая процедура комплексного экзамена по русскому языку, истории РФ и основам ее законодательства.

Как подчеркнули в Госдуме, требования к минимальному уровню соответствующих знаний иностранными гражданами будут дифференцированы в зависимости от цели пребывания в стране. "Знание русского языка дает новые возможности для самореализации граждан других стран. Это позволяет им получить образование в Российской Федерации, устроиться на работу, ознакомиться с достоянием культурного наследия", - отметил председатель ГД Вячеслав Володин

Соответствующие требования, по информации российских СМИ, содержатся в постановлении правительства, вступающего в силу 7 июня и прилагаемого к закону, подписанному президентом России и регулирующему правовое положение иностранцев в стране. Закон о введении единой процедуры проведения комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев дифференцирует требования к минимальному уровню таких знаний "в зависимости от цели получения иностранным гражданином разрешения на работу или патента, разрешения на временное проживание и вида на жительство".

Согласно документу, отныне все желающие получить разрешение на работу или патент должны будут в рамках экзамена по основам законодательства России знать "основные права, свободы и обязанности иностранных граждан в Российской Федерации; сроки временного пребывания лица в РФ и постановки на миграционный учёт; основные нарушения миграционных правил, за которые установлена административная ответственность". К последним отнесено и представление ложных сведений при постановке на данный учет.

Кроме того, желающие работать в РФ иностранцы должны знать о последствиях несоблюдения упомянутых правил, это нежелательность пребывания, депортация, предупреждение, штраф, административное выдворение, неразрешение въезда в РФ.

Тем, кто желает получить вид на жительство в России, потребуется знать "основы конституционного строя РФ; основные принципы трудового, гражданского и семейного права РФ", а также аналогичные для предыдущих категорий миграционные правила.

Установлено, что экзамен должен проводиться осуществляющими образовательную деятельность организациями из специального перечня, утвержденного Министерством образования и науки РФ. Формы и порядок проведения комплексного экзамена, требования к минимальному уровню знаний, необходимых для его сдачи, порядок и сроки хранения материалов его проведения будут утверждаться правительством на федеральном уровне, а не на региональном, как это было раньше. Формы сертификата и технические требования к нему определит уполномоченный орган власти.