Погода
$ 84.41 - 84.75
€ 101.90 - 103.32

В России вступили в силу новые требования к трудовым мигрантам

120  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России начал действовать новый порядок подтверждения иностранцами владения русским языком. Для этого вводится единая процедура комплексного экзамена по русскому языку, истории РФ и основам ее законодательства.

Как подчеркнули в Госдуме, требования к минимальному уровню соответствующих знаний иностранными гражданами будут дифференцированы в зависимости от цели пребывания в стране. "Знание русского языка дает новые возможности для самореализации граждан других стран. Это позволяет им получить образование в Российской Федерации, устроиться на работу, ознакомиться с достоянием культурного наследия", - отметил председатель ГД Вячеслав Володин

Соответствующие требования, по информации российских СМИ, содержатся в постановлении правительства, вступающего в силу 7 июня и прилагаемого к закону, подписанному президентом России и регулирующему правовое положение иностранцев в стране. Закон о введении единой процедуры проведения комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев дифференцирует требования к минимальному уровню таких знаний "в зависимости от цели получения иностранным гражданином разрешения на работу или патента, разрешения на временное проживание и вида на жительство".

Согласно документу, отныне все желающие получить разрешение на работу или патент должны будут в рамках экзамена по основам законодательства России знать "основные права, свободы и обязанности иностранных граждан в Российской Федерации; сроки временного пребывания лица в РФ и постановки на миграционный учёт; основные нарушения миграционных правил, за которые установлена административная ответственность". К последним отнесено и представление ложных сведений при постановке на данный учет.

Кроме того, желающие работать в РФ иностранцы должны знать о последствиях несоблюдения упомянутых правил, это нежелательность пребывания, депортация, предупреждение, штраф, административное выдворение, неразрешение въезда в РФ.

Тем, кто желает получить вид на жительство в России, потребуется знать "основы конституционного строя РФ; основные принципы трудового, гражданского и семейного права РФ", а также аналогичные для предыдущих категорий миграционные правила.

Установлено, что экзамен должен проводиться осуществляющими образовательную деятельность организациями из специального перечня, утвержденного Министерством образования и науки РФ. Формы и порядок проведения комплексного экзамена, требования к минимальному уровню знаний, необходимых для его сдачи, порядок и сроки хранения материалов его проведения будут утверждаться правительством на федеральном уровне, а не на региональном, как это было раньше. Формы сертификата и технические требования к нему определит уполномоченный орган власти.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401918
Теги:
Россия, трудовая миграция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  