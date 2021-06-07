Коротко о том, как будут реформировать судебную систему в Кыргызстане

Сегодня в Бишкеке под председательством президента Садыра Жапарова прошло первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности, на котором глава государства пояснил, зачем нужен этот Совет.

"Цель по стабилизации гражданского общества будет реализована только тогда, когда будет решен ряд вопросов по оптимизации законодательных и правоприменительных процессов, а механизм судебной защиты будет использоваться законно и обоснованно. Поэтому для решения вопросов правовой защиты 31 марта этого года я подписал Указ "О Совете по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности при президенте", - сказал Жапаров.

Президент напомнил, что в обществе преобладает мнение, что, несмотря на судебную реформу в стране, судебная и правоохранительная системы не в состоянии адекватно и эффективно выполнять свою основную функцию – защиту и восстановление нарушенных прав.

"Мы должны создать судебные органы, которые могут реально обеспечивать незыблемость основ конституционного строя, защищать правопорядок, единство экономического пространства, имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц.

Мы должны начать кардинально менять национальную правоохранительную и судебную систему. Пора пересмотреть предыдущий опыт, создать эффективную правоохранительную и судебную систему в интересах народа, активизировать судебную реформу.

Следственные органы, прокуроры и судьи должны научиться работать в действительно конкурентной среде, которая позволит им оспаривать мотивы государственного обвинения в рамках справедливого судебного разбирательства.

Законодательство должно предусматривать эффективные механизмы защиты людей от угрозы пыток, борьбы с дискриминацией и включать механизмы справедливого и эффективного расследования пыток. Судебная и правоохранительная системы должны быть прозрачными, а их действия должны находиться под контролем общественности.

Процедура судебного разбирательства требует прозрачности, снижения издержек для граждан и юридических лиц, возбуждающих судопроизводство, внесения изменений в сокращении срока расследования, срока содержания обвиняемого под стражей. Важно предусмотреть механизмы устранения перекосов в досудебном и судебном производстве.

В процессе совершенствования существующих кодексов и законов интересы гражданина, каждого человека должны преобладать над амбициями судебного органа. Мероприятия по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями Конституции КР", - сказал Жапаров.

Что еще говорили на заседании

Генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев отметил на заседании, что "рабочая группа приступила к написанию новой редакции проектов Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Кодекса о правонарушениях, Уголовно-исполнительного кодекса КР.

"За 2,5 года кодексы показали свою несостоятельность. Они не успели вступить в силу, как в них были внесены более 300 изменений. И из-за этого наша рабочая группа с участием всех специалистов приступили к разработке новых проектов. Новые законопроекты - это требование времени. И, все вносимые изменения продиктованы нашими реалиями", - отметил он.

В свою очередь юрист Чолпон Жакупова добавила, что гражданский сектор готов к сотрудничеству.

"Дискуссии по поводу законодательств по УК, УПК были очень жесткими, они носили совершенно скандальный характер. Но нам удалось достичь и обеспечить прозрачность этого процесса не с самого начала. У нас был скандальный круглый стол. Но лучше эти вопросы снимать в ходе подготовки документов. Гражданский сектор готов к сотрудничеству", - сказала она.

Председатель Конституционного суда Карыбек Дуйшеев в качестве примера рассказал, что к ним поступают жалобы и обращения от граждан, но они не могут принять их к рассмотрению, так как не определены процессуальные нормы.

"Мы вынуждены приостановить прием до принятия конституционных законов. К тому же на данный момент 24 наших решения не исполнены", - сказал он.

Заключение

Судебная реформа проводится в Кыргызстане с 2010 года. В 2014 году на проект "Содействие укреплению верховенства права в Кыргызстане" было выделено 13 миллионов 260 тысяч евро, которые в том числе были потрачены на разработку автоматизированной информационной системы судов, известной как АИС. В 2017 году ЕС вновь выделил примерно такую же сумму. Итого только европейцы вложили 26 млн евро.

Кроме того, по данным Министерства финансов КР, на проведение судебной реформы из денег налогоплательщиков было выделено в 2015 году - 965 миллионов сомов, в 2016-м - 1,2 миллиарда, в 2017-м - 1,3 миллиарда, а вот в 2018 году уже 1,6 миллиарда сомов, в 2019 году – свыше двух миллиарда сомов.

Сейчас страну ждет новый виток реформирования, который действительно необходим – предыдущие реформы своей цели так и не достигли.

При этом доверие граждан к государству снижается с каждым годом. В конце 2020 г. государству доверяли всего 36,5% населения.