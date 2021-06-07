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Кыргызстанцы ко дню юбилея поэта читают стихи Пушкина (видео)

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- Светлана Лаптева
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Ко дню юбилея поэта Александра Пушкина, как и сотни жителей планеты, кыргызстанцы приняли участие в конкурсе, на котором смогли прочесть на любом языке мира понравившееся стихотворение выдающегося русского поэта.

Считается что идейным вдохновителем проекта два года назад стал известный российский и американский поэт, драматург, композитор, и известный переводчик произведений Пушкина на английский язык, награжденный медалью Пушкина в 2020 году за большой вклад в изучение и сохранение российского культурного наследия, художественный руководитель проекта и его ведущий – Джулиан Генри Лоуэнфельд.

В этом день Русский Дом в Лондоне (Федеральное агентство "Россотрудничество") и Благотворительный фонд "Пушкин – всему миру" провели в онлайн режиме международный литературно-музыкальный видео-марафон, в ходе которого деятели культуры, лингвисты, музыканты, мировые звезды поговорили о значении наследия великого поэта в современном мире и исполняли его произведения на своих родных языках.

Для любителей Пушкина и русского и английского языка будет интересно узнать, что у Джулиан Генри Лоуэнфельда есть целый сборник стихотворений Александра Сергеевича Пушкина и прекрасный перевод на английский.

Журналисты "Вечернего Бишкека" попросили одного из руководителей фестиваля со стороны международной организации российских соотечественников прислать нам цифровую версию переводов и несколько дней мы зачитывалась переводами сами и поделились ими с преподавателями. И надеемся, что в дальнейшем кыргызстанцы смогут читать Пушкина на конкурсах уже и на русском, и на кыргызском, и на английском языках. И представленность на марафоне и на конкурсах от Кыргызстана как по возрасту так и по репертуару сможет быть шире.

Также в онлайн формате с участием любителей поэзии Пушкина прошел и фестиваль Волоколамской библиотеки Московской области.

Помимо этого, состоялись встречи онлайн еще в нескольких странах, в различных соцсетях.

По словам участников всех марафонов, посвященных Адександру Сергеевичу Пушкина, "интересно делиться своим творчеством, слышать какие стихотворения выбирают школьники в Бишкеке, Израиле, Перу или Великобритании и погружаться в волшебную атмосферу поэзии"


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URL: https://www.vb.kg/401921
Теги:
конкурс, поэт, Кыргызстан
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