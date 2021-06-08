Духовная зрелость или Почему Бишкеку нужны природоподобные технологии?

Если человек гораздо больше стал говорить о здоровом питании, то это не потому что "духовно созрел", а скорее из-за ухудшающейся экологической ситуации. Об этом в интервью редакции VB.KG заявил руководитель ОО "Экологическая безопасность" Вячеслав Наумов, занимающийся технологиями, которые ученые окрестили - природоподобными, то есть в основу технологий берутся природные феномены, процессы.

Так, например, он поддерживает идею установки современных метантенков на очистных сооружениях Бишкека, ведь весь вырабатываемый при переработке метан будет использоваться полностью, например, как топливо для работы самих очистных сооружений.

- Понимаете нельзя во всем искать экономическую выгоду во вред экологии. Понятно, что и с экономической точки зрения город может экономить на переработке метана. А сейчас на полях остаются гектары твердых фракций после переработки, которые годами сохнут на специальных "полях", выделяя при нагревании все тот же метан. После переработки в метантенках твердые фракции, обеззараженные от гильминтов и других опасных микроорганизмов, можно использовать для удобрения земель, на которых выращивается что-то несъедобное: цветы, деревья, клумбы, газон.

Есть и другие способы биопереработки отходов на очистных, или пищевых отходов на производствах. Например, некоторые применяют известных "помощников" - калифорнийских червей. Потом используют удобрение для обогащения почвы. И недавно появились специальные мухи, которых применяют на одной птицефабрике в Кыргызстане. Понятно, что отходы на очистных более жидкие, в отличие от пищевых отходов, но все же разумнее просчитать объемы отходов, объемы выделяемого метана, попробовать поискать зеленых спонсоров и зеленые деньги для создания современного производства. Тем более, что метантанки применяются во множестве городов мира десятилетиями. А лучшие практики важно использовать во благо человека, - сказал Наумов.