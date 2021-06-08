В РТ повысят таможенные пошлины на ввоз макаронных и табачных изделий

Правительство Таджикистана поручило повысить в два раза ставки ввозных таможенных пошлин на птичье мясо и пищевые субпродукты из домашней птицы, а также на макаронные изделия (спагетти, лапша, рожки, клецки, равиоли, каннеллони).

Правительство страны приняло 27 мая этого года постановления, согласно которым ставки импортной таможенной пошлины поручено повысить с 10% до 20% от таможенной стоимости вышеуказанной продукции.

Также поручено повысить ставки ввозной таможенной пошлины на табак и промышленные заменители табака.

В частности, ставка на "табачное сырье и табачные отходы" планируется поднять с 5% от таможенной стоимости данной продукции до 10%, "сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменители" - с 23% до 46%, "прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака, "гомогенизированный" или "восстановленный" табак, табачные экстракты и эссенции" - с 18% до 36%.

Ранее сообщалось, что постановлением правительства планируется повысить в два раза акцизный налога на табак и промышленные заменители табака.

Постановления относительно повышения пошлин на птичье мясо и табачные изделия вступит в силу через один месяц после официальной публикации в правительственной газете "Джумхурият", а новые ставки по макаронным изделиям начнут действовать с 1 января 2022 года.

Ставки импортной таможенной пошлины обычно повышают для сокращения объема завоза в страну нежелательной продукции.

Источник: asiaplustj.info