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Исхак Масалиев: Уголовное дело против Бабанова не имеет перспектив

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Письмо Омурбека Бабанова из СИЗО ГКНБ, в котором он обратился к кыргызстанцам по поводу своего незаконного ареста, прокомментировал экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

"До сих пор непонятно на основании чего задержан Бабанов. Если основываться на информации из СМИ, где говорится о "сговоре с Кумтором", то я не помню, чтобы Бабанов подписывал договор какой-то, который в последующем нанес бы ущерб стране", – заявил Масалиев.

Экс-депутат также напомнил, что по ледникам Бабанов также голосовал против, что было в интересах Кыргызстана и против интересов Центерры.

"Что касается использования ледников Лысый и Давыдов, я голосовал против, и помню, что депутаты из фракции "Республики" также голосовали против. Поэтому смысл задержания Бабанова, мне кажется, совершенно в другом", – отметил Исхак Масалиев.

Политик подчеркнул, что в ГКНБ заявляли буквально месяц назад, что в действиях Бабанова не нашли никаких незаконных действий по другим, возбужденным при прежней власти уголовным делам.

"Учитывая это, сегодняшние преследование выглядит как-то очень странно. Возможно, Омурбек Токтогулович сделал то, что насторожило тех, кто ему давал индульгенцию... Хотя мы помним, что его присутствия в публичном поле толком не было. На выборах в местные кенеши его партия выступала, но, насколько я знаю, он сказал - ребят, вы сами идете, я финансировать не буду, участвовать не буду. На президентских он вообще поддержал Садыра Нуркожоевича", – сказал Масалиев.

По словам Масалиева, "к большому сожалению, сейчас идет передел сфер влияния, и в этом переделе участвуют не только политики, но и силовики. И учитывая все это, я уверен, что перспективы уголовного дела в отношении Омурбека Бабанова нет".

Напомним, Омурбек Бабанов был допрошен ГКНБ в качестве свидетеля 31 мая. Следователь, не участвовавший на допросе, задержал Бабанова на двое суток. Следственный судья Первомайского райсуда провел закрытое заседание без участия СМИ и отказался признавать незаконность задержания Омурбека Бабанова и водворил его в СИЗО ГКНБ на два месяца. Сам Бабанов назвал это судилищем. Его адвокаты заявляют об отсутствии каких-либо доводов обвинения против Бабанова. Экс-премьер написал письмо из СИЗО вчера, 7 июня, в котором привел свои аргументы по обвинениям и назвал происходящее абсурдом и бессмыслицей.


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URL: https://www.vb.kg/401928
Теги:
задержание, Кыргызстан, Исхак Масалиев, Омурбек Бабанов
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