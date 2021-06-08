В Ташкенте конфисковали свыше 1 тонны мороженного

В Ташкенте конфисковали свыше 1 тонны андижанского мороженного. В его составе обнаружили кишечную палочку и золотистый стафилококк, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на репортаж телеканала ZOR TV.

В столице представители Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного контроля, а также сотрудники органов внутренних дел и Минздрава проверили качество андижанского мороженого. В ходе рейда было изъято более 1 тонны мороженого в 132 контейнерах.

В наши дни, куда бы вы ни отправились в стране, вы можете увидеть, как продается андижанское мороженое, которое уже превратилось в мем. К сожалению, в последнее время недобросовестные предприниматели начали производить контрафактную продукцию, говоря, что это "андижанское мороженое". По их словам, мороженное напрямую привозят из Андижана на самолете. На самом деле права на бренд принадлежат жителю Андижана Хикматуллоху Мадрахимову.

При этом многие ташкентцы отмечали, что мороженное продается без соблюдения элементарных санитарно-гигиенических правил. Его таскают по дворам и улицам в обычных тележках в жару, продавцы зачастую раздают его руками без перчаток.