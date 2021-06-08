В Аламединском ущелье эковолонтеры собрали 50 мешков мусора

Во Всемирный день Окружающей среды эколонтеры собрали более 50 мешков мусора в Аламединском ущелье. При этом не просто собрали, но и отвезли его на свалку, а более 20% отходов сдали на переработку.

Команда проекта ПЭРЭТО (Продвижение энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли КР) уже традиционно проводит раз в месяц #суперсубботник #ПЭРЭТО в горах.

Третий по счету субботник провели в Аламединском ущелье. Ранее провели недалеко от Орто-Токойского водохранилища, а в мае в ущелье Иссык-Ата.

Организаторы поясняют, что "отличие этих субботников в том, что во время уборки территории практикуется раздельный сбор мусора по разным мешкам для тех видов отходов, которые можно переработать: пластик, бумага, стекло. Эти отходы волонтеры по дороге домой сдают в ближайшие пункты приема на переработку. А во время субботника эксперты рассказывают о составе отходов."

После субботника в Аламединском ущелье 12 мешков с пластиком и стеклом эковолонтеры сдали в пункт приема, сортировки и переработки отходов "Жанар". Всего сдали на переработку 27 кг пластика и стекла.

Участники субботника сожалеют, что большая часть собранного в горах мусора (порядка 70-80%) уже не подлежит переработке.

- 37 мешков мусора, которые мы вывезли из ущелья, мы оставили на одной из санкционированных свалок в г. Бишкек - А мы знаем, что сегодня представляет из себя наша "санкцонированная свалка" Там все годами находится, без разбора, без сортировки" - поясняют активисты: школьники, студенты, взрослые, пенсионеры.