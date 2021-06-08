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Адвокаты Омурбека Бабанова требуют отпустить его под подписку о невыезде

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- Оксана Гут
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Адвокаты Омурбека Бабанова подали апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд с требованиями признать незаконным его задержание и отменить решение Первомайского райсуда о заключении под стражу на два месяца. Об этом сообщил помощник экс-премьер-министра в соцсетях.

Отмечается, что жалоба с подписью Амантура Абдырахманова – адвоката Омурбека Бабанова зарегистрирована в Бишкекском горсуде 7 июня в соответствии с законодательством.

"По словам адвоката, в жалобе он указал все факты нарушения законов при задержании Бабанова, при рассмотрении незаконности задержания и определении меры пресечения в суде, который прошел 2 июня 2021 года.

Адвокат просит горсуд отменить как необоснованное постановление следственного судьи Первомайского райсуда о заключении под стражу Бабанова на два месяца, не удовлетворять ходатайство прокурора об избрании меры пресечения, признать задержание Омурбека Бабанова незаконным. Адвокат попросил освободить Бабанова, определив меру пресечения в виду подписки о невыезде", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/401933
Теги:
ГКНБ, Кумтор, Омурбек Бабанов, суд, Кыргызстан, уголовное дело, Арест
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