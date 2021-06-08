В Совете ЕЭК – новый представитель Кыргызстана

Заместитель председателя Кабинета министров – министр экономики и финансов Кыргызской Республики Акылбек Жапаров будет представлять Кыргызстан в Совете Евразийской экономической комиссии. Соответствующее уведомление поступило в штаб-квартиру ЕЭК.

Как отметили в ЕЭК, согласно Указу президента КР от 1 июня 2021 года Акылбек Жапаров курирует финансово-экономический блок, а также вопросы Евразийского экономического союза.

Евразийская экономическая комиссия – постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала функционировать со 2 февраля 2012 года. Основное назначение - обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции. ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. И в своей деятельности, как заявлено, руководствуется интересами стран-участниц проекта евразийской экономической интеграции в целом, не мотивируя свои решения интересом какого-либо из национальных правительств. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории стран-участниц ЕАЭС.

Совет ЕЭК осуществляет общее регулирование интеграционных процессов в Союзе, а также общее руководство деятельностью ЕЭК. Наделен следующими функциями и полномочиями: организует работу по совершенствованию правового регулирования деятельности ЕАЭС; вносит на утверждение Высшего совета основные направления интеграции; рассматривает вопрос об отмене решений Комиссии, принятых Коллегией ЕЭК, или о внесении в них изменений; рассматривает результаты мониторинга и контроля исполнения международных договоров, входящих в право ЕАЭС; вносит на рассмотрение Межправительственного совета ежегодный отчет о мониторинге проведения процедуры оценки регулирующего воздействия; одобряет проект бюджета Союза; дает поручения Коллегии Комиссии и иные функции и полномочия в соответствии с международными договорами и регламентом.

В Совет ЕЭК входят заместители премьер-министров государств-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России.