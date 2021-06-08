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Каникулам быть! Несмотря на пандемию

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- Н Крайнова
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Неужели и это лето для юных бишкекчан пройдет в четырех стенах? Не хотелось бы. Сейчас родители только и думают, как спланировать интересные и безопасные каникулы для своих отпрысков.

Прошлым летом дети не смогли в полной мере ощутить радость от летних забав из–за первой волны заражений коронавирусной инфекции, разгар которой как раз пришелся на июль. К тому же весь прошедший учебный год многие школьники просидели дома на онлайн–обучении.

В торговых центрах с начала июня снят официальный запрет мэрии на работу игровых площадок. Недавно по этому вопросу вице–мэр Бишкека Виктория Мозгачева встретилась с представителями Ассоциации детских развлекательных центров.

Представители ассоциации заверили, что готовы к открытию с соблюдением всех санитарных требований, также провести вакцинацию сотрудников. Корреспондент "ВБ" опросила многих родителей школьников. И выяснилось, кто может, отправят отпрысков в села к бабушкам и дедушкам, но большинство детей будут предоставлены сами себе - сидеть дома или гулять во дворе с друзьями.

Что же можно там найти? Прогулявшись по городским дворам, замечаем, что площадки там абсолютно разные. Довольно редко встречаются яркие, современные, интересные. Чаще, наоборот, состояние качелей и каруселей вызывают досаду и опасение за безопасность детей, озеленение недостаточное. Наверняка взрослые должны сообща взяться и сделать свои дворы ухоженными и веселыми. Чтобы детям было где проводить время играть, бегать.

Да, дети нуждаются в общении со сверстниками, в творческих занятиях, активных соревнованиях, играх. Именно поэтому после карантинного учебного года растет популярность летних лагерей.

Увы, в столице и в этом году мэрия решила не открывать бесплатные лагеря дневного пребывания, которые традиционно организовывались в муниципальных школах.

Но если семейный бюджет позволяет, то можно устроить ребенка в дневные летние лагеря при частных образовательных центрах и школах. Есть центры, где занятия по ментальной арифметике и уроки английского языка разбавляют творческими занятиями - кулинарные мастер–классы, арт–терапия, выездные экскурсии.

Правда, за услуги частных центров родителям придется заплатить круглую сумму - в среднем от 6 до 10 тысяч сомов за месяц занятий.

Но что может быть лучше отдыха на побережье Иссык–Куля? В прошлом году многие родители не рискнули отправить своих детей в лагеря, которые все–таки открылись, но позже обычного и со значительными ограничени-ями. А вот в нынешнем году купальный сезон решили не откладывать.

Как сообщили корреспонденту "ВБ" в полномочном представительстве правительства в Иссык–Кульской области, детским лагерям разрешено работать. Однако лишь со строгим соблюдением санитарных предписаний.

В Интернете можно найти множество объявлений о путевках в детские оздоровительные лагеря. Заявили о начале работы известные здравницы "Дзержинец", "Орленок", "Барчын", "Жалын". Цена за проживание в лагере на один поток (10 дней) составляет от 7 до 10 тысяч сомов.

Есть даже этнолагерь "без гаджетов и Интернета". В программе лагеря знакомство с кыргызскими традициями и культурой, игры, уроки финансовой грамотности, спорт. Стоимость такого отдыха составляет почти 16 тысяч сомов.

- Отдых в нашем лагере направлен на то, чтобы отучить детей от гаджетов и отдохнуть от городской суеты. Дети знакомятся с кыргызскими традициями и культурой, практикуют кыргызский язык, играют в различные игры и так весело проводят время, что даже забывают про телефоны, - сообщают создатели лагеря.

Хорошо, если будет так!


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URL: https://www.vb.kg/401937
Теги:
Кыргызстан, Летние каникулы, коронавирус, карантин
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