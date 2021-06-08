Турдукулов: Покоритель Эвереста получил от Кумтора более 600 тысяч долларов

Эдуард Кубатов, который не так давно покорил Эверест, будучи членом Совета директоров Centerra Gold получил от компании более 600 тысяч долларов. Об этом на своей странице в соцсети написал гражданский активист и журналист Адиль Турдукулов.

"Покоритель Эвереста, а заодно бывший сотрудник спецслужб Эдуард Кубатов, будучи членом совета директоров Centerra Gold от КР всего за три года с 2016 года получил 639 965 $ от Кумтора. За Джеруй надо считать отдельно! "Патриот"!", - написал он.

Напомним, в мае этого года Эдуард Кубатов покорил высочайшую вершину Земли - Эверест (8848,86 м). При этом, он второй кыргызстанец, который смог покорить Эверест. Первым был Дмитрий Греков, который поднялся на вершину в 1997 году.