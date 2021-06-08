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Турдукулов: Покоритель Эвереста получил от Кумтора более 600 тысяч долларов

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- ВБ
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Эдуард Кубатов, который не так давно покорил Эверест, будучи членом Совета директоров Centerra Gold получил от компании более 600 тысяч долларов. Об этом на своей странице в соцсети написал гражданский активист и журналист Адиль Турдукулов.

"Покоритель Эвереста, а заодно бывший сотрудник спецслужб Эдуард Кубатов, будучи членом совета директоров Centerra Gold от КР всего за три года с 2016 года получил 639 965 $ от Кумтора. За Джеруй надо считать отдельно! "Патриот"!", - написал он.

Напомним, в мае этого года Эдуард Кубатов покорил высочайшую вершину Земли - Эверест (8848,86 м). При этом, он второй кыргызстанец, который смог покорить Эверест. Первым был Дмитрий Греков, который поднялся на вершину в 1997 году.


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URL: https://www.vb.kg/401946
Теги:
альпинизм, Кыргызстан, Кумтор
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