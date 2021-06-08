Отпускная стоимость бензина в России выросла почти на 90%, а у нас – на 41%

С начала 2021 года по 1 июня 2021 года рост отпускных цен (c учетом транспортных расходов) на самые популярные виды ГСМ российских заводов-изготовителей составил:

- по бензину марки АИ-92 с 360 $/т до 670 $/т – рост составил 86%, что в среднем составляет 19,3 сомов на литр топлива;

- по дизельному топливу: с 400 $/т до 600 $/т – рост составил 50%, что в среднем составляет 14,6 сомов на литр топлива;

Несмотря на активный рост заводских цен на нефтепродукты, фактический рост розничных цен на АЗС республики с начала года составил:

- по бензину марки АИ-92 средние розничные цены повысились с 35,7 с/л в январе до 50,4 с/л на начало июня текущего года, т.е. на 14,7 сомов или на 41%;

- по дизельному топливу – с 36,1 с/л в январе до 46,1 с/л на начало июня текущего года, т.е. на 10 сомов или на 28%;

Рост отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов с начала 2021 года обусловлен общемировым восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты.

Несмотря на сложную ситуацию с повышением отпускных цен и ограниченностью ресурса в Российской Федерации нефтетрейдеры продолжают бесперебойно обеспечивать республику необходимыми объемами ГСМ и придерживаться социальнориентированной политики ценообразования. По предварительным данным за период с января по май 2021 года в Кыргызстан было импортировано 557,7 тыс. т нефтепродуктов, из них бензины – 336,7 тыс. т, дизтопливо – 221,0 тыс. т.

Сравнительный анализ цен на АЗС Кыргызстана с ценами в странах ЕАЭС и соседними странами СНГ

Текущие розничные цены на АЗС в Кыргызстане, как и ранее, остаются самыми низкими среди стран-импортеров ГСМ в ЕАЭС и соседних стран СНГ, таких как Таджикистан и Узбекистан. Разница в ценах в среднем составляет 10 с/л по бензину марки АИ-92 и превышает 16 с/л по летнему дизельному топливу.

Более того, кыргызстанские розничные цены ниже розничных цен в Российской Федерации, страны из которой импортируются объемы топлива в Кыргызстан. Это стало возможным благодаря беспошлинным поставкам ГСМ из России. Экономия по пошлине с начала 2021 года составила порядка 7,5 млн долларов США.

Текущие цены на бензины на АЗС Кыргызстана в два раза ниже средней цены в мире. Согласно данным международного рейтинга GlobalPetrolPrices.com на 31 мая 2021 года средняя цена бензиновой группы в мире составляла 1,18 $/л, в то время как в Кыргызстане - 0,628$/л. Согласно данному рейтингу, который анализирует средние цены в 169 странах мира, Кыргызстан находится:

на 4 -м месте по стоимости сжиженного углеводородного газа, на 22-м месте по стоимости дизельного топлива, на 25-ом месте (из 169 стран) по стоимости бензина.

Важно отметить, что согласно рейтингу GlobalPetrolPrices.com Кыргызская Республика занимает лидирующие позиции по дешевизне топлива среди импортозависимых стран. Другие страны в первой двадцатке являются производителями и экспортерами нефти. К примеру, это Венесуэла, Саудовская Аравия, Туркменистан, Кувейт, Катар, ОАЭ, Иран, Казахстан, Нигерия и другие страны.

Диверсификация поставок нефтепродуктов в Кыргызстан

Компании нефтетрейдеры Кыргызстана постоянно ведут работу по поиску альтернативных поставщиков нефтепродуктов в Кыргызстан. Однако, при этом необходимо учитывать, что поставки ГСМ из России осуществляются без уплаты экспортной пошлины, иными словами, со скидкой от уровня мировых цен.

Ни одна другая страна не предоставляет нам подобных послаблений. Другие потенциальные поставщики (Туркменистан, Иран, Азербайджан) продают нефтепродукты по мировым биржевым ценам. Казахстан продает с уплатой экспортной пошлины. В связи с этим, их предложения не являются экономически выгодными и конкурентоспособным по сравнению с российскими.

Более того, Ассоциация нефтетрейдеров считает ошибочным ожидание продажи казахстанских ГСМ в Кыргызстане по внутренним ценам в Казахстане. Внутренние цены в Казахстане на нефтепродукты являются убыточными и ориентированы для собственного населения – убытки от нефтепереработки дотируются за счет доходов Республики Казахстан от продажи нефти.