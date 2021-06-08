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В России вновь начнут доставлять пьяных в вытрезвители

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- Евгений Денисенко
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МВД РФ утвердило порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители и отделения полиции. утвердил порядок доставки пьяных в вытрезвители. Соответствующий министра внутренних дел Владимира Колокольцева опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Установлено, что людей в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения могут доставить в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, в специализированные учреждения, в служебные помещения территориальных органов или подразделений полиции.

Отправлять в вытрезвители из общественных мест (с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, железнодорожных станций, поездов, аэропортов, морских и речных портов и т. д.) будут тех, кто не способен "самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке". А также - тех, кто находится в состоянии опьянения в жилище и рискует причинить вред жизни и здоровью людей, нанести ущерб имуществу или по письменному заявлению граждан.

Закон предусматривает меры безопасности для сотрудников полиции, они должны действовать как минимум вдвоем и лишь после осмотра пьяного на наличие оружия, обеспечивать безопасность и медиков. А при необходимости - оказать пьяному первую помощь, вызвать скорую, также - обеспечить сохранность его имущества, в произвольной форме составить акт, указав место, куда привезли гражданина, его Ф. И. О.

Государственных вытрезвителей в России не существовало уже порядка десяти лет. Однако упразднение их в 2011 году привело, по данным разработчиков законопроекта, к плачевным последствиям. По причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч человек, в том числе от переохлаждения на улицах – до 10 тысяч. Кроме того, оказавшись на улице в беспомощном состоянии, такие лица нередко становятся жертвами противоправных посягательств, говорится в пояснительной записке. В результате в декабре 2020 года был и с 1 января 2021-го вступил в силу закон, предусматривающий создание системы платных вытрезвителей. Они должны функционировать на принципах государственно-частного партнерства, российским регионам предоставляется право организовывать платные или частные вытрезвители.


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URL: https://www.vb.kg/401951
Теги:
нарушения, Россия
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