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Испытание стоками: Иссык-Кулю нужны новые очистные, облепиха и болота

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- Александра Василькова
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Обсуждение работы очистных сооружений Иссык-Кульской области - тема вечная. При их фактическом отсутствии в населенных пунктах курортной зоны о проблеме с нечисотами нередко вспоминают на всевозможных совещаниях, конференциях и семинарах. Большей частью чиновники ограничиваются рассуждениями о том, как опасна данная ситуация для экологии озера, и, как следствие, насколько губительными могут быть последствия для экономики региона. Чаще всего такие дискуссии сводятся к тому, что реконструкция или постройка новых сооружений по очистке сточных вод требует огромных денег, которые государству взять неоткуда. Одна надежда - на доноров.

Инвесторы обязательно помогут

О том, что очистные сооружения городов Каракол, Чолпон-Ата, Балыкчи - крупнейшие загрязнители окружающей среды, власти КР говорили еще в далеком 1998 году. Необходимость решения этой проблемы упоминалась в "Программме социально-экономического развития Иссык-Кульской области на период 1999-2009 годы". Однако за двадцать с лишним лет руководство страны так и не смогло изыскать необходимые денежные средства не то, чтобы для модернизации очистных, но даже для их качественного ремонта.

К нашему счастью есть международные институты, которые готовы помочь снять этот острый вопрос с повестки дня. Еще в ноябре 2018 года Азиатский банк развития (АБР) одобрил пакет финансирования в размере 36,52 миллиона долларов для содействия совершенствованию систем управления сточными водами и укреплению устойчивости объектов водоснабжения и санитарии в двух прибрежных городах Балыкчи и Каракол.

Помощь АБР в рамках этого проекта состоит из кредита в размере 23,68 миллиона долларов и гранта в размере 12,84 миллиона долларов от Азиатского фонда развития. Эти средства должны пойти на модернизацию существующих очистных сооружений в Караколе (население около 76 тысяч человек) и Балыкчы (население 47 тысяч человек).

На сегодня около трети населения обоих городов подключены к централизованным системам сточных вод, которые обрабатывают только около 8 миллионов литров сточных вод в день, в то время как остальные 14 миллионов сточных вод удаляются через антисанитарные выгребные ямы и другие экологически опасные методы.

Предполагается, что в рамках проекта будут улучшены и модернизированы системы сточных вод в двух прибрежных городах за счет строительства 21,6 км канализации, 1,7 км трубопроводов для отвода сточных вод и новой насосной станции. Водохранилище в Караколе планируется очистить от от 100 тысяч кубометров ила при помощи вакуумных грузовиков с перегородками.

Общая стоимость проекта к завершению должна составить 41,82 миллиона долларов, включая 5,3 миллиона, выделенные правительством КР.

Согласно сообщению на официальном сайте АБР, строительство очистных должно завершиться к 2024 году. На сегодня по проекту "Управление сточными водами Иссык-Куля" производится обновление плана закупок основных товаров, работ и консультационных услуг, которые осуществляются или ожидаются в связи с проектом или программой.

В Чолпон-Ате все сложно

Вопрос реконструкции очистных сооружений курортной столицы региона - Чолпон-Аты - оставался открытым вплоть до недавнего времени.

В декабре 2020 года и.о. премьер-министра Артем Новиков во время рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с состоянием очистных сооружений Чолпон-Аты, заявил об острой необходимости строительства новых, а также сообщил, что правительство нашло средства для реализации

- Проект по реабилитации очистных сооружений в городе Чолпон-Ата был одобрен Советом по фискальной и инвестиционной политике при правительстве 16 декабря текущего года. Стоимость проекта - 32,4 миллиона долларов, из которых 13,5 млн – это грантовые средства, 13,5 млн – кредитные средства и 5,4 млн – средства бюджета. Я хочу отметить, что проект будет реализован в самое ближайшее время, - сказал Артем Новиков.

Пока, впрочем, никаких подвижек по решению этого вопроса не наблюдается. Чолпон–атинские очистные сооружения по-прежнему представляют собой весьма удручающее зрелище. Здания насосных станций и других специализированных помещений осыпаются от заброшенности. Они были построены в 1986 году, однако в эксплуатацию сданы так и не были. Внутри построек ржавеет невостребованное оборудование.

Здесь производится лишь механическая очистка сточных вод, биологическая очистка и обеззараживание не проводится.. Иначе говоря, отстойники используются только в качестве накопителей, из которых вода идет на орошение полей Кара–Оя (бывшая Долинка).

- На данный момент сточные воды перед тем как попадают в отстойник проходят механическую очистку которую мы осуществляем вручную - убираем крупный мусор. Затем вода попадает сначала в песколовки, а затем в первый отстойник и какое то находится. Дальше ее переливают в следующий отстойник. Прежде чем попасть на поля отстаивается поочередно в 4 отстойниках, - говорит директор чолпон-атинского муниципального предприятия "Водоканал" Махмуд Турдакунов.

Он пояснил, что вода из очистных идет на полив, поскольку никакой химической очистки она не подвергается.

- На территории есть брикетный цех, но он не функционирует. Не работают также хлораторная и машинное отделение. Когда начнется реконструкция очистных сооружений, скорее всего, эти здания будут демонтированы, - говорит директор чолпон-атинского "Водоканала".

По его словам, на данный момент в городе функционируют две насосных станции, хотя городу требуется шесть-семь.

- Помимо жилых домов к нам подключаются мини-пансионаты, те которые недалеко от трассы. Вообще у нас подключен частный сектор, 13-14 больших пансионатов и 50-60 мини-пансионатов. В целом задействовано 30-40% канализации, а в зимний период и того меньше, - рассказал Турдакунов.

Отметим, согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте чолпон-атинского муниципального предприятия "Водоканал" к централизованной канализационной системе города подключенот 40 процентов населения или 1808 абонентов.

При этом отмечается, что на сегодня состояние изношенности канализационной трассы и запорной арматуры составляет 80 процентов.

"Очистные сооружения функционируют с 1986 года, без приемки объекта в эксплуатацию, с отступлением от проекта из-за нарушения целостности здания машинного отделения, давшего осадку и трещины. Работа очистного сооружения не отвечает санитарным , экологическим и техническим требованиям, предъявляемым к очистным сооружениям. В результате осуществляется только механическая очистка сточных вод (фактически только отстой на иловых площадках) , после которой воды направляются на поля орошения соседнего села Кара-Ой. Очистка сточных вод [...] без биологической очистки, это связано с тем что здание компрессорной установки при работе компрессоров рухнет от вибрации".

Сегодня на территории Иссык-Кульского района в общей сложности функционируют 72 очистных сооружений (включая централизованные), в основном типа КУ. При этом, как сообщил VB.KG заслуживающих доверия источник, эффективность 80 процентов их них вызывает сомнения.

Вместе с тем, курортная зона интенсивно застраивается. Гостевые дома "вырастают" на побережье как грибы после дождя.

В водоохраной зоне все активнее осваиваются земельные участки.

Большей частью в рекреационных целях, но также и в хозяйственных.

Для этого территории беспощадно чистят от растительности, в первую очередь уничтожают кустарники - облепиху и барбарис.

К слову, в некоторых селах района, где особенно высока плотность курортных объектов в прибрежной зоне обстановка может быть близка к критической. К примеру, в селе Бостери большинство гостевых домов подключены к нереконструированным очистным пансионата "Бостери" ("Золотые пески"). Место сброса стоков после очистки превращается в зловонное болото.

Газета "Вечерний Бишкек" писала об этой проблеме еще в 2011 году. Сегодня ситуация стала, похоже, еще хуже.

В тамчинской же зоне работают около 200 гостевых домов. Очистные сооружения имеются только в двух пансионатах, остальные используют септики. Стоки вывозят частные ассенизационные машины. Причем, как решается вопрос утилизации стоков неизвестно.

К чему идем?

Комплексная оценка влияния некачественной очистки стоков на экологию озера Иссык-Куль в Кыргызстане не проводилась. Вероятно, одна из причин в том, что местные власти понимают, что быстро построить очистные не получится, даже если в результате исследований будут сделаны негативные выводы. При этом, если такая информация станет достоянием широкой общественности, то это скажется на туристическом бизнесе.

Вместе с тем, даже из отчета АБР за 2009 год (https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/65068/41548-kgz-seia-ru.pdf) понятно, что угроза существует.

"Канализационные системы были построены с использованием технологии продолженной аэрации, но пришли в обветшалое состояние; частично функционирующим является только КОС в Караколе; многие жители региона продолжают использовать отхожие места в виде ямы, что представляет собой серьезный риск загрязнения грунтовых вод и последующего загрязнения озера; многие туристические курорты, особенно те, что расположены вокруг территории города Чолпон-Ата, создают внутренние сточные воды; необходимо, чтобы эти курорты и пансионаты имели свои собственные сооружения для очистки сточных вод – в основном это так и есть. Однако, мониторинг эксплуатации и качества выпуска вод из этих сооружений был проведен ненадлежащим образом, и воздействие, которое стоки оказывают на озеро, не известно. В общем и целом, частично функционирующие центральные канализационные системы, частное самообеспечение санитарно-гигиенических сооружений и вялый мониторинг стоков сточных вод из курортных зон/пансионатов в совокупности представляют собой серьезную угрозу качеству Иссык-Кульской воды".

Для того, чтобы понять, действительно ли, уже сегодня прибрежные воды загрязнены стоками, корреспондент VB.KG обратился в частную и государственную лаборатории, чтобы провести химический и бактериологический анализы озерной воды. В лаборатории были предоставлены пробы с мелководья одного из городских пляжей Чолпон-Аты, расположенного между частными пансионатами и насосной станцией "Водоканала".

Интерпретировать полученные данные помогла эколог Евгения Постнова.

- По исследованным химическим двух лабораторий. А вот по микробиологическим показателям вода норме не соответствует, о чем свидетельствует показатели ОКБ и ТКБ. При этом – органолептический показатель мутности/прозрачности в исследованных пробах воды – 8, что указывает на наличие условий для обитания и размножения бактерий, - рассказала она.

Постнова отметила. что показатель БПК в пределах нормы -1,2 мг/л ( при норме 2 мг.л)на фоне общей картины может указывать на тенденцию постепенного снижения способности водоема к переработке органического вещества. Его требуется оценивать в динамике для окончательных выводов.

- Лучшим показателем качества воды, при анализе на наличие ОКБ (общих колиформных бактерий), является их отсутствие. Таким образом, результаты измерения показывают, что система очистки не совсем справляется со своей работой, - пояснила Евгения Постнова.

Она отметила, что нормативами разрешено наличие таких микроорганизмов, если их процентное соотношение к общему числу отобранных проб не превышает 5 процентов в год. Это справедливо при обязательном ненахождении E.Coli (бактерия, обычно обнаруживаемая в нижних отделах кишечника теплокровных организмов).

- Как и ОКБ, термотолерантные бактерии (НВЧ КОЕ ТКБ в анализе - авт.) относятся к индикаторной группе, используясь для определения уровня загрязненности воды. Однако данная категория микроорганизмов более устойчива к воздействию окружающей среды. По этой причине обнаружение ТКБ указывает на однозначное загрязнение воды продуктами жизнедеятельности человека, - говорит эксперт.

СПРАВКА

ОКБ (Общие Колиформные Бактерии) – это грамотрицательные палочки, группа включает достаточно большое число родов семейства Enterobacteriacea, представители которых способны сбраживать лактозу: Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Pantoea, Rahnella и др. Среди этих микроорганизмов также присутствует большое число свободноживущих сапрофитов, поэтому показатель ОКБ мало пригоден для оценки фекального загрязнения, но является важным технологическим (индикаторным) показателем.

Общие колиформные бактерии – это микроорганизмы, которые долгие годы являются индикатором качества воды, используясь для определения соответствия установленным нормам и стандартам. Также с их помощью можно установить, насколько со своей работой справляются системы очистки.

ТКБ (Термотолерантные Колиформные Бактерии) - показатель свежего фекального загрязнения

Термотолерантные колиформные бактерии – это группа микроорганизмов, ферментирующих лактозу при температуре 45 °C. В состав группы входят представители рода Escherichia, также известного как E.Coli, и отдельные представители Klebsiella, Enterobacter и Citrobacter. ТКБ отличаются простотой выявления при анализе, за счет чего часто используются в виде показателя качества воды и эффективности очистки от фекальных бактерий. Наиболее точным индикатором является E.Coli, поскольку другие термотолерантные микроорганизмы могут происходить от других источников.

О естественных фильтрах Иссык-Куля

При сохранении существующих негативных тенденций, связанных с очисткой сточных вод, последствия для экологии и экономики региона могут быть необратимыми. Однако частично проблему загрязнения Иссык-Куля могут решить облепихово-болотные комплексы. Во многом именно благодаря им озеро все еще славится своей необыкновенной прозрачностью.

Эколог Дмитрий Ветошкин рассказал о том, как работают естественные фильтры Иссык-Куля.

- В иссык-кульской воде нет достаточного количества микроорганизмов, способных переработать органические отходы. Озеро бессточное, поэтому вся грязь остается в нем. Зато в болотах живут микроорганизмы, которые способны нейтрализовать органику, - сообщил эколог.

Сегодня, по его словам, органическая нагрузка на озеро очень высока - из-за интенсивной застройки побережья, уничтожения облепиховых зарослей, за счет увеличения транспортного потока и выпаса скота на берегу.

Эколог также рассказал о том, как изменить ситуацию к лучшему уже сегодня - без колоссальных вложений для бизнеса и дополнительной нагрузки на бюджет государства.


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URL: https://www.vb.kg/401954
Теги:
АБР, Балыкчы, Иссык-Кульская область, Каракол, экология, Артем Новиков, Иссык-Куль
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