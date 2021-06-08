С 11 июня разрешено проводить жума-намазы в мечетях Кыргызстана

В мечетях Кыргызстане с 11 июня разрешили проведение пятничных молитв (жума-намазы). Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Напомним, ранее Республиканский штаб КР рекомендовал ДУМК временно ограничить проведение жума-намаза из-за тяжелой эпидситуации в стране.

Пятничные молитвы, по данным ДУМК, должны проводится только с соблюдении всех санитарных норм. В том числе, ношение масок, социальное дистанцирование, запрет на рукопожатия. Также посетители должны находится на территории мечетей не более 15-20 минут и проводить омовение дома.