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С 11 июня разрешено проводить жума-намазы в мечетях Кыргызстана

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- Оксана Гут
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В мечетях Кыргызстане с 11 июня разрешили проведение пятничных молитв (жума-намазы). Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Напомним, ранее Республиканский штаб КР рекомендовал ДУМК временно ограничить проведение жума-намаза из-за тяжелой эпидситуации в стране.

Пятничные молитвы, по данным ДУМК, должны проводится только с соблюдении всех санитарных норм. В том числе, ношение масок, социальное дистанцирование, запрет на рукопожатия. Также посетители должны находится на территории мечетей не более 15-20 минут и проводить омовение дома.


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URL: https://www.vb.kg/401956
Теги:
мечеть, ДУМК, Кыргызстан, карантин
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