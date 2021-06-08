Новые кодексы. В КР предлагается создать отдельный следственный орган

Сегодня в Бишкеке прошло общественное обсуждение проектов Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов и Кодекса об административных правонарушениях, инициаторами которой являются представители гражданского общества.

В заседании приняли участие Генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев, который пояснил, что в Жогорку Кенеш новые кодексы будут внесены уже на этой неделе.

"Если во всех чтениях проекты новых кодексов будут приняты и это займет 1 или 1,5 месяца, то мы планируем ввести в работу новые кодексы с 1 сентября. А если не успеем, то с 1 января 2022 года", - сказал он.

Также на мероприятии члены рабочей комиссии, ученые, общественные деятели, юристы, представители бизнес сообщества и гражданского сектора делились мнениями об изменениях и дополнениях, вносимых в проекты новых кодексов.

Один из участников, глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, поделился своими соображениями по поводу изменений в кодексы.

- Первым делом хочется поблагодарить генпрокурора Курманкула Зулушева, которому хватило политической воли начать необходимую реформу по внесению изменений кодексов. Что касается кодексов, то считаю, что их нужно проработать тщательно, так как даже сегодня озвучивались недостатки в новых кодексах. Например, по моему мнению, там не отражены такие моменты, как мошенничество в сфере строительства и земельных участков. Сколько в последнее время таких историй. Поэтому хотелось бы, чтобы в кодексы были внесены более четкие понятия этих всех правонарушений, - сказал он.

Также Усупов высказался и по поводу инициативы прокуратуры вернуть себе следственные функции.

- Необходимо создать отдельный следственный орган, который и будет заниматься расследованием всех дел. Прокуратура же должна следить за законностью всех норм в стране, - отметил он.

Глава ОФ "Тилекмат Аке" предлагает расширить и адвокатские функции.

- Представители адвокатуры ратуют за то, чтобы защищать могли только они, но я предлагаю и другим лицам, не имеющим адвокатской лицензии, иметь возможность осуществлять юридическую защиту, с дозволения, конечно суда и самого подсудимого. К примеру, у нас есть много квалифицированных юристов, которые могут представлять человека в судах, но они не имеют на это лицензии, - добавил он.