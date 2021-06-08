Погода
$ 84.41 - 84.75
€ 101.90 - 103.32

Пропавшая школьница из Нарынской области найдена живой и невредимой

111  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пропавшая школьница из Нарынской области Садыкова Айтурган найдена живой и невредимой. Об этом сообщает

пресс-служба УВД Первомайского района г. Бишкек.

Напомним, Садыкова Айтурган 2010 года выехала 6 июня на такси из Кочкорского района Нарынской области в Бишкек и пропала без вести.

"В ходе проведения активных поисковых и розыскных мероприятий, участковыми инспекторами УВД Первомайского района сегодня, 8 июня, недалеко от Западного автовокзала была установлена и обнаружена Садыкова А. Доставлена в УВД Первомайского района г. Бишкек.

Сейчас ее родители рядом, сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних ведутся профилактические мероприятия", - говорится в сообщении УВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401959
Теги:
МВД, Нарынская область, Первомайский район, Бишкек, пропал ребенок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  