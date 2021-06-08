Пропавшая школьница из Нарынской области найдена живой и невредимой

Пропавшая школьница из Нарынской области Садыкова Айтурган найдена живой и невредимой. Об этом сообщает

пресс-служба УВД Первомайского района г. Бишкек.

Напомним, Садыкова Айтурган 2010 года выехала 6 июня на такси из Кочкорского района Нарынской области в Бишкек и пропала без вести.

"В ходе проведения активных поисковых и розыскных мероприятий, участковыми инспекторами УВД Первомайского района сегодня, 8 июня, недалеко от Западного автовокзала была установлена и обнаружена Садыкова А. Доставлена в УВД Первомайского района г. Бишкек.

Сейчас ее родители рядом, сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних ведутся профилактические мероприятия", - говорится в сообщении УВД.