Погода
$ 84.41 - 84.75
€ 101.90 - 103.32

В Бишкеке отмечается рост заболеваемости острой кишечной инфекцией

278  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице отмечается рост заболеваемости острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным Центра госсанэпиднадзора города Бишкек, за 5 месяцев зарегистрировано 799 случаев острой кишечной инфекции против 600 случаев в прошлом году. Отмечается рост показателя заболеваемости на 29,9 %.

В разрезе зарегистрировано 723 случая энтеритов неустановленной этиологии против 518 за аналогичный период 2020 года (рост на 34,2%). Заболеваемость острой дизентерией возросла на 40%. Чаще болеют дети до двух лет жизни, что связано с несоблюдением личной гигиены со стороны родителей при уходе за детьми, а также с нарушением хранения и употребления в пищу недоброкачественных пищевых продуктов.

Рост заболеваемости регистрируется чаще всего в жилых массивах города, чему способствует недостаточное обеспечение питьевой воды в жилых массивах, перебои с водоснабжением в полном объёме, особенно в дневное время, в связи с использованием водопроводной воды для полива приусадебных участков и хозяйственных нужд.

Также, последнюю неделю отмечается рост обращений детей с симптомами ОКИ в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Городским управлением здравоохранения проведено совещание с руководителями городских организаций здравоохранения по текущей ситуации инфекционной заболеваемости на территории города Бишкек. По итогам совещания поручено усилить работу пунктов оральной регидратации (ПОР) в центрах семейной медицины, активизировать информационно-разъяснительную работу по профилактике острой кишечной инфекции и соблюдению личной гигиены.

Дорогие горожане! Убедительно просим вас помнить об опасных признаках острой кишечной инфекции, не заниматься самолечением, а своевременно обращаться к семейному врачу. Берегите себя и будьте здоровы!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401960
Теги:
дети, отравление, Бишкек, Кыргызстан, больница, Инфекция, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  