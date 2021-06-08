В Бишкеке отмечается рост заболеваемости острой кишечной инфекцией

В столице отмечается рост заболеваемости острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным Центра госсанэпиднадзора города Бишкек, за 5 месяцев зарегистрировано 799 случаев острой кишечной инфекции против 600 случаев в прошлом году. Отмечается рост показателя заболеваемости на 29,9 %.

В разрезе зарегистрировано 723 случая энтеритов неустановленной этиологии против 518 за аналогичный период 2020 года (рост на 34,2%). Заболеваемость острой дизентерией возросла на 40%. Чаще болеют дети до двух лет жизни, что связано с несоблюдением личной гигиены со стороны родителей при уходе за детьми, а также с нарушением хранения и употребления в пищу недоброкачественных пищевых продуктов.

Рост заболеваемости регистрируется чаще всего в жилых массивах города, чему способствует недостаточное обеспечение питьевой воды в жилых массивах, перебои с водоснабжением в полном объёме, особенно в дневное время, в связи с использованием водопроводной воды для полива приусадебных участков и хозяйственных нужд.

Также, последнюю неделю отмечается рост обращений детей с симптомами ОКИ в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Городским управлением здравоохранения проведено совещание с руководителями городских организаций здравоохранения по текущей ситуации инфекционной заболеваемости на территории города Бишкек. По итогам совещания поручено усилить работу пунктов оральной регидратации (ПОР) в центрах семейной медицины, активизировать информационно-разъяснительную работу по профилактике острой кишечной инфекции и соблюдению личной гигиены.

Дорогие горожане! Убедительно просим вас помнить об опасных признаках острой кишечной инфекции, не заниматься самолечением, а своевременно обращаться к семейному врачу. Берегите себя и будьте здоровы!