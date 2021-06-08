В Петербурге кыргызстанка оставила троих детей без присмотра

В Санкт-Петербурге началась прокурорская проверка по факту обнаружения троих малолетних детей в одном из нежилых помещений. С помощью участкового и инспектора по делам несовершеннолетних была найдена их мать, 22-летняя гражданка Кыргызстана, сообщили в ГУ МВД по северной столице РФ.

О нахождении ребятишек в подвале дома полицию известили местные жители. На момент прибытия стражей порядка четырехлетняя девочка и годовалый мальчик находились на попечении старшего пятилетнего братика. Их передали в медучреждение для осмотра. У самого младшего диагностировали ОРВИ, его направили в больницу для лечения. У двух других на теле находились синяки и ушибы.

По предварительной версии, в тот день мать ушла на работу, оставив детей одних. Все вместе они, по имеющейся информации, приехали в Санкт-Петербург совсем недавно.

Поскольку подобный инцидент с этой женщиной произошел впервые, то ей, как сообщается, грозит предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей. Повторение ситуации, при которой родители не исполняют свои обязанности, влечет за собой административный штраф в размере 4 - 5 тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток.

Обстоятельства, в которых оказалась эта семья, выясняются. "Информация о несовершеннолетних и их матери переданы в органы опеки", - сообщили в полиции. Органам опеки предстоит взять их на контроль.