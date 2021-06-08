Погода
$ 84.41 - 84.75
€ 101.90 - 103.32

В Новосибирске кыргызстанец получил пулевое ранение

247  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Новосибирске ведутся поиски мужчины, который 6 июня в людном месте произвел два выстрела из обреза охотничьего ружья. В результате ранение получил один из прохожих - 21-летний гражданин Кыргызстана

По информации ГУ МВД РФ по Новосибирской области, инцидент произошел 6 июня около 17. 30, на территории микрорынка, возле одного из киосков. После стрельбы незнакомец скрылся.

На записи с камеры домофона видно, как некий мужчина проходит через двор, предположительно, с ружьем в руке. Чуть позже слышен звук выстрела, после чего несколько человек спешат в том же направлении, видимо, на помощь пострадавшему.

Пострадавший кыргызстанец , как выяснилось, проживает неподалеку от места происшествия. Он госпитализирован с ранением бедра. На месте преступления обнаружены и изъяты две гильзы от патронов к охотничьему ружью. Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые оперативные мероприятия для установления личности стрелка и его последующего задержания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401964
Теги:
Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  