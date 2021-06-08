В Новосибирске кыргызстанец получил пулевое ранение

В Новосибирске ведутся поиски мужчины, который 6 июня в людном месте произвел два выстрела из обреза охотничьего ружья. В результате ранение получил один из прохожих - 21-летний гражданин Кыргызстана

По информации ГУ МВД РФ по Новосибирской области, инцидент произошел 6 июня около 17. 30, на территории микрорынка, возле одного из киосков. После стрельбы незнакомец скрылся.

На записи с камеры домофона видно, как некий мужчина проходит через двор, предположительно, с ружьем в руке. Чуть позже слышен звук выстрела, после чего несколько человек спешат в том же направлении, видимо, на помощь пострадавшему.

Пострадавший кыргызстанец , как выяснилось, проживает неподалеку от места происшествия. Он госпитализирован с ранением бедра. На месте преступления обнаружены и изъяты две гильзы от патронов к охотничьему ружью. Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые оперативные мероприятия для установления личности стрелка и его последующего задержания.