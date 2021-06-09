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В Москве выявлен ряд граждан с поддельными документами Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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В Москве установлены и привлечены к ответственности выходцы из республик Центральной Азии, использовавшие поддельные документы граждан Кыргызстана. Их удалось выявить в результате совместных действий территориальных правоохранительных органов и представительства МВД КР в РФ.

Как сообщили в представительстве, только за истекшие месяцы нынешнего года благодаря такому взаимодействию было установлено 113 подобных фактов. При этом по установленным данным, все подделки – паспорта, водительские удостоверения - были изготовлены за рубежом. В половине установленных случаев ими пользовались и сами кыргызстанцы – преимущественно, для пребывания и трудоустройства на территории РФ.

Гражданами Кыргызстана, по информации представительства МВД КР в РФ, в основном используются поддельные водительские удостоверения с внесением изменений в срок их действия. Что касается уроженцев других центральноазиатских стран, то у них находились как пластиковые водительские права, так и пластиковые Id-card паспорта (образца 2004 года). При проверках выяснялось, что указанные ПИН номера или серии паспортов принадлежат другим гражданам КР.

По всем этим фактам экспертно-криминалистическими центрами территориальных подразделений МВД России проведены соответствующие экспертизы. Они показали, что изъятые документы не соответствуют государственным образцам, были изготовлены способом цветной струйной печати с изменением персональных данных.

"Многие граждане с легкомысленным расчетом приобретают поддельные документы, забывая о соблюдении законов страны пребывания и об уголовной ответственности за противоправные деяния", - подчеркнули в представительстве.

Как сообщалось ранее, спрос на кыргызстанские документы у жителей Центральноазиатского региона обусловлен, в том числе, членством республики в Евразийском экономическом союзе, что предоставляет гражданам КР ряд преференций при легализации и трудоустройстве в Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/401965
Теги:
Россия, Москва
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