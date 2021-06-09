Когда Кыргызстан сможет обеспечить себя рыбой?

В марте нынешнего года президент Кыргызстана подписал Закон "Об аквакультуре, рыболовстве и охране водных биологических ресурсов". Основная цель реализации этого документа - обеспечение граждан нашей страны высококачественной рыбной продукцией. Но одно дело составление нужного документа, и совсем другое - его реализация.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в год каждый человек должен употребить в пищу как минимум 9,1 килограмма фосфорной продукции. Во многих странах этот показатель с лихвой перекрывается. Так, среднестатистический японец употребляет за 12 месяцев более 30 килограммов рыбы и всевозможных морепродуктов. Меню многих европейцев также изобилует рыбой. А вот кыргызстанцы по этому показателю позади планеты всей. В год мы с вами съедаем только 1,2 килограмма этой продукции. И не надо утверждать, что наши граждане традиционно не едят рыбу. Давно пора сломать эти стереотипы, но наш Минздрав почему–то не озадачивается пропагандой полезного продукта. А те же японские доктора с гордостью говорят, что граждане их страны почти не страдают заболеваниями щитовидной и поджелудочной желез, все в порядке у них с желудками, с костно–мышечной системой. И еще один более чем убедительный факт: средняя продолжительность жизни японцев составляет 90 лет, а кыргызстанцев - 71. Медики Страны восходящего солнца считают акже, что этого показателя они достигли в основном благодаря любви их граждан к рыбе.

С крючка сорвалась

В советское время уделяли большое внимание рыбной теме, а детей заставляли принимать рыбий жир. Да, это было невкусно, зато поколение выросло крепким. А вот у нынешней молодежи со здоровьем далеко не все в порядке. 70 процентов выпускников средних школ страдают различными хроническими заболеваниями. То ли еще будет, если мы по–прежнему будем игнорировать рыбные блюда.

Кстати, о прошлом. В советское время у нас действовало Министерство рыбной промышленности. Оно нормально финансировалось и обеспечивало кыргызстанцев фосфорной продукцией на 60–70 процентов. Сейчас есть лишь департамент при Министерстве сельского хозяйства. Его сотрудники пытаются развивать отрасль, но загвоздка в том, что без финансовой поддержки это невозможно. На данный момент рыбоводы республики обеспечивают кыргызстанцев своей продукцией лишь на 30 процентов.

Если в 2016 году из всех водоемов выудили 1100 тонн, то в 2020–м уже 5 тысяч 139,7 тонны. При этом "урожай" рыбы в структуре всей сельхозпродукции Кыргызстана составил всего 0,2 процента.

По данным Минсельхоза, договорные отношения с ним заключили 120 субъектов. Министерство помогает этим рыбоводам в сбыте продукции, реализует им мальков, оказывает консультационные и иные услуги. Но на самом деле таких фермеров гораздо больше, порядка 700 человек. Наши рыбоводы умудряются еще отправлять свою продукцию на экспорт. Сами недоедаем, но чужого покупателя балуем изысканными видами рыб: форелью и сигом, которые отправляются за кордон и в свежем виде, и в замороженном. Говорят, что нашу чешуйчатую продукцию оптом и в розницу покупают за большие деньги многие рестораны в России и Казахстане. В принципе ничего плохого в таком сотрудничестве нет, но только вот за себя обидно. Мы могли бы и сами полакомиться вкусной и полезной рыбешкой. Но Минсельхоз бесконечно рад развитию рыбного экспорта и даже поощряет его. Точно также поступают и наши фермеры–животноводы: отправляя за кордон сотни тонн мяса ежемесячно, а на наших рынках оно дорожает с каждым днем.

Остались еще (что удивительно) и государственные предприятия. Они расположены на Сон–Куле, в Базар–Коргонском, Токтогульском и Узгенском районах. Сейчас их производственные мощности довольно скромные, но тем не менее свои регионы они обеспечивают. Реанимируется и Тонский рыборазводный завод.

Важно, что импорт оплодотворенной икры осуществляется из Дании, Италии, Польши, Франции, а в этих государствах толк в рыбоводстве знают.

В связи со всем этим может показаться, что прогресс отрасли движется семимильными шагами, но так ли на самом деле?

Подводные камни изобилия

По–прежнему ощущается острый недостаток специалистов–ихтиологов. Ежегодно Аграрный университет выпускает 15 специалистов, но этого мало. Почему–то наших студентов больше не посылают на стажировку за рубеж, что могло бы повысить их квалификацию.

А трудностей у предпринимателей, решивших заняться рыбным бизнесом, слишком много. Нормативно–правовая база в этом плане хромает на обе ноги. Особенно сложно добиться разрешения от Водного фонда. Рыбоводам приходится предоставлять чиновникам этого ведомства множество никому особо не нужных бумажек. Поэтому многие бизнесмены отказываются от своей мечты, а некоторые игнорируют все чиновничьи циркуляры и занимаются делом полулегально.

Но самая главная проблема - корма, вернее, цены на них. К примеру, для быстрого роста форели необходимы импортные корма, причем желательно из Европы, а они, как не трудно догадаться, недешевы, поэтому и форель на наших рынках "кусается".

В последнее время, опять же с помощью ФАО, стали открываться цеха по производству кормов для рыб породы карповых. Частично они сняли проблему, но вот корм для форели по–прежнему импортируется. Уж очень привередливая эта царская рыба - абы что есть не станет, тем более в неволе. Предпринимались попытки самим делать корм, но он выходит жутко дорогим, даже импортный дешевле. В последнее время, правда, на ввоз ингредиентов для рыбного корма снят налог, но эта льгота пока не особенно помогает.

Правительству уже давно пора задуматься о создании в республике предприятий по производству рыбного корма. Может быть, следует разработать специальную программу? В соседних странах, кстати, такие давно действуют. К примеру, в Казахстане бизнесменам, решившим открыть такие предприятия, предоставляются дешевые кредиты и даже дотации. А что здесь удивительного: рыба - это, как говорится, второе мясо, причем намного полезнее.

Ну и конечно, сдерживают развитие отрасли отчаянные ребята - браконьеры и контрабандисты. Сколько они вреда приносят рыбной отрасли - даже представить сложно. В первом квартале нынешнего года сотрудники департамента рыбного хозяйства совместно с представителями Госэкотехинспекции и Госагентства по лесному хозяйству провели более 40 рейдов, в ходе которых изъяли у браконьеров 150 сетей. Но этот улов - лишь капля в море. Отношение государства к этим любителям халявной рыбки у нас более чем лояльное. Еще ни один браконьер не был посажен в тюрьму за подобные преступления. Все эти джентльмены удачи на быстрых моторных лодках отделываются штрафами, в худшем случае - условными сроками. Вообще–то это странно, что скотокрады за свои противоправные действия получают реальные сроки, а браконьеры на водоемах отделываются легким испугом.

Кстати, перед праздниками на многих оживленных улицах города молодые энергичные люди часто торгуют пелядью, сазаном, порой даже форелью, и никто из милиционеров и чиновников из Госэкотехинспекции, Минсельхоза не спрашивают у них: "Откуда рыбешка? Предъявите на нее документы!". Вот и ввозятся в Бишкек сотни тонн контрабандной рыбы, причем весьма сомнительного качества.

кстати

Выращивать рыбную молодь активно помогает Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) в Кыргызстане. Благодаря ее поддержке в стране открываются предприятия по разведению мальков, готовятся специалисты–ихтиологи. В прошлом году в водоемы страны было выпущено 11 миллионов мальков. Правда, специалисты считают, что этого количества маловато. Нужно в три–четыре раза больше.