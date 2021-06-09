В Узбекистане приняли меры по стабилизации растущих цен на мясо

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня провел совещание, в ходе которого обсуждался вопрос, как стабилизировать растущие цены на мясо, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Согласно данным статистики, с начала года цены на говядину на внутреннем рынке выросли на 3,2 процента, баранину – на 4 процента, мясо птицы – на 3,3 процента.

"Снижение цен не означает принуждение предпринимателей и животноводов продавать свою продукцию по низкой цене. В первую очередь, необходимо увеличивать предложение на рынке", – сказал президент.

Особое внимание, добавил он, следует уделить направлениям, дающим высокие результаты в краткие сроки. Одна из таких отраслей – птицеводство.

Например, чтобы набрать 1 килограмм веса, птице нужно 1,7 килограмма корма, а крупному скоту – 8 килограммов корма. Однако в нашей стране производится мало птичьего мяса и яиц на душу населения.

В связи с этим на совещании определены новые механизмы поддержки птицеводства. Так, размер субсидий на производство яиц будет увеличен в 3 раза, на заготовку птичьего мяса – в 2 раза. Производителям кормов и продуктов птицеводства будет возмещаться часть кредитов, полученных на пополнение оборотного капитала и реализацию птицеводческих проектов, в части, превышающей базовую ставку Центрального банка.

Часть затрат на проекты по созданию современных комплексов по разделке птицы, будут компенсироваться. Ставки налога на прибыль, имущество, землю и воду для птицеводческих предприятий будут снижены на 50 процентов.

Государство через "Микрокредитбанк" выделит 50 миллионов долларов на реализацию соответствующих проектов.

Президент также отметил важность организации мини-инкубаторов и морозильных хранилищ в махаллях на основе частного партнерства, расширения выращивания птицы в домохозяйствах.

Также была поставлена задача реорганизовать деятельность научно-исследовательского института животноводства и птицеводства, создать соответствующие местным условиям породы птиц. На обеспечение института необходимым оборудованием и завоз пород для племенного дела будет выделено 10 миллиардов сумов.

Кроме того, производство мяса планируется увеличить за счет запуска более тысячи проектов в животноводческой сфере.