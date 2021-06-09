Выходцы из стран ЦА используют поддельные документы граждан Кыргызстана

За 5 месяцев 2021 года установлено 113 фактов использования поддельных документов граждан Кыргызстана на территории Российской Федерации, сообщает azathabar.com.

Как сообщает представительством МВД КР в России, по установленным данным, все выявленные поддельные документы были изготовлены за рубежом. "Много случаев, когда они используются также гражданами стран Центральной Азии, которые в целях пребывания и занятия трудовой деятельностью на территории России, незаконно приобретают поддельные паспорта гражданина Кыргызстана и водительские удостоверения", – отметили в ведомстве.

Согласно информации представительства МВД КР в РФ, поддельные пластиковые водительские удостоверения и паспорта в форме ID-card (образца 2004 года) используют как кыргызстанцы – 57 фактов, так и граждане Центральной Азии – 56 фактов. "Позже, при проверке выясняется, что указанные ПИН-номера или серии паспорта принадлежат другому гражданину КР", – добавили в МВД.

Ранее ведомство сообщало, что после вступления Кыргызстана в ЕАЭС участились случаи использования поддельных документов гражданина КР, а именно: пластиковых водительских удостоверений и внутренних ID-card образца 2004 года.

С 1 мая 2017 года в Кыргызстане была начата выдача биометрических ID-card, которые имеют 10 индивидуальных современных защитных элементов, отвечающих международным стандартам безопасности. Запись данных производится на чип в электронном формате, что, по данным ГРС, исключает риски человеческого вмешательства и гарантирует информационную безопасность.