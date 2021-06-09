Найдена уникальная фотография центра города Пишпек 110-летней давности. Об этом редакции VB.KG cообщил автор книг и статей по истории Джуля-Пишпека-Фрунзе-Бишкека ветеран-геолог Владимир Петров.

По его словам, фотографию ему передал замечательный ташкентский краевед, филокартист Борис Анатольевич Голендер.

Уральский друг-коллекционер написал Петрову: "Все эти дни хожу под впечатлением, произведенным открытками с видами Пишпека! Они замечательно как хороши! Никогда прежде мне они не встречались. Большая редкость. Думаю, что открытки с накладной надписью "Пишпек" и "Пишпек. Семиреченская область" могут являть собой серию. Но пока этот материал совершенно не изучен и можно только догадываться, что они изданы в Пишпеке".

Петрову удалось идентифицировать одну из открыток с надписью "Пишпек 1911".

На фотографии - строящийся дом старосты Пишпека Терентьева. Нет, это не тот дом, что изображен на переднем плане, а там вдали справа за пустырем, на котором пасется табун лошадей. Этот дом трудно не узнать в деревянном срубе у правого края фотографии.

Справа за кадром осталась Никольская церковь. Слева от дома Терентьева по периметру участка хозяйственные постройки. Сегодня здесь возвышается здание Верховного суда КР.

Прямо перед нами во всем великолепии открывается улица Васильевская, по одной из версий названная благодарными жителями Пишпека в память фельдшера Василия Фрунзе, дом которого находился у пересечения Васильевской (нынешняя Раззакова) с улицей Судейской (нынешняя Фрунзе). По центру улицы возвышаются столбы с фонарями масляного освещения, среди деревьев - старые и молодые посадки.

На Васильевской в 2-х этажном доме Енгалычева находилось уездное казначейство. Торцевой фасад этого дома виден на фотографии. А в левом углу доминирует типичный для состоятельного горожанина красивый дом на высоком цоколе и под железной кровлей, с резными ставнями и парадным крыльцом. Этот дом, как и все приличные дома города, с приходом советской власти был конфискован и в нем размещался Исполком Советов Киргизской автономной области.

Незадолго до сноса в этом доме на памяти Владимира Петрова находилось Фрунзенское экскурсионное бюро и Станция детского и юношеского туризма.

Церковную площадь переименовали в Красную площадь и в 20-е-30-е годы прошлого столетия во Фрунзе здесь проводились праздничные демонстрации. Сегодня на пустыре разбит Центральный сквер.

Дом Терентьева в советское время перестроили, потом удачно отреставрировали, возвратив ему первоначальный облик.

По мнению Владимира Петрова, фотография может быть и старше обозначенного на ней 1911 года.

- Возможно, фотографию следует отнести к началу 1900-х, так как строительство дома Терентьева на северо-западном углу улиц Уездной (Абдымомунова) и Бульварной (Эркиндик) закончилось в 1907 году, а на прилагаемом снимке стройка еще не завершена, - предполагает Владимир Петров.

Подробности читайте в газете "Вечерний Бишкек" за пятницу, 11 июня.