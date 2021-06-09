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Дизайнеры из КР вновь заявили о себе на этнофестивале в Иркутске

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- Евгений Денисенко
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Дизайнеры из разных регионов России, а также Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана приняли участие в этнофестивале "Этноподиум на Байкале" в Иркутске. Он прошел под девизом "Национальный костюм и его адаптация в современном мире".

Как отметили в оргкомитете, такой фестиваль организуется уже в двенадцатый раз. И в ходе нынешнего было представлено 20 коллекций от 30 дизайнеров. Гала-показ этнических костюмов был устроен на площади у памятника Александру III.

По словам президента фестиваля и Евразийской ассоциации этнодизайнеров Розы Халтуевой, этот проект направлен на укрепление единства многонациональной культуры народов Евразийского пространства.

"Мы объединяем дизайнеров, которые создают модели от исторических до современных с элементами этностиля и неофольклора. Проект устанавливает и расширяет творческие связи, налаживает контакты между научным и производственным потенциалом Азии и Европы, популяризует этностиль в современной моде", - говорит Роза Халтуева.

В числе участников этнофестиваля свои работы вновь представила и руководитель студии ChapanSar Жумагуль Сариева из Кыргызстана. Он, как писали местные СМИ, показала, как народный костюм может прекрасно трансформироваться в современный стиль. И продемонстрировала новую коллекцию стильных и современных чапанов – стеганых кафтанов.

Жумагуль Сариева не впервые представляла родную республику на этого фестивале. На нем хорошо знают и коллег-соотечественниц Сариевой Татьяну Воротникову, Перизат Орозобекову, других кыргызстанок - лауреатов различных международных конкурсов, в том числе и "Этноподиуме на Байкале". А в 2019 году его гран-при удостоилась коллекция Перизат Орозобековой "Кочевница – 21".


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URL: https://www.vb.kg/401987
Теги:
дизайн, Россия, Кыргызстан
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