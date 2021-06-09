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Главы государств СНГ выступили с совместным обращением

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- Евгений Денисенко
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Лидеры государств СНГ выступили с Обращением в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны. Этот документ приняли, как сообщили в Межпарламентской Ассамблее стран-участниц Содружества, главы Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Великая Отечественная война, говорится в Обращении, стала тяжелейшим испытанием в истории народов многонационального советского государства, трагедией для всего человечества, которая принесла невероятное горе и неисчислимые страдания, искалечила судьбы сразу нескольких поколений.

"На жестокость и варварство, идеологию расового превосходства, глумление над святыми ценностями сострадания и милосердия, совести и справедливости наши славные предки ответили беспримерным мужеством, жертвенностью, величайшим подъемом духа и патриотизма, солидарностью и братством", - заявляют главы государств СНГ. И отмечают важность бережного сохранения памяти и знания правды о войне, совместной борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацистского движения.

В Обращении также содержится призыв к странам, где находятся места памяти - захоронения, памятники, памятные знаки и мемориальные объекты - в честь советских воинов, погибших при освобождении их от нацизма в 1944–1945 годах, соблюдать международные обязательства по их сохранению и уважительному отношению.

Лидеры стран СНГ призвали международное сообщество объединить усилия в деле построения и укрепления мира без войн, конфликтов и насилия во имя благополучия и процветания всех народов и государств.

В Россия мероприятия Памяти, посвященные 80-летиею начала Великой Отечественной войны. будут проходить во многих городах, у многих воинских мемориалов. Одно из предложений: в 4.00 22 июня 2021 года у памятника-мемориала советскому Солдату около Ржева , у Обелиска Славы в Великих Луках поднять в воздух группы тепловых аэростатов, которые создадут эффект гигантских свечей Памяти, проплывающих в небе около памятников.


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URL: https://www.vb.kg/401992
Теги:
ВОВ, СНГ
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