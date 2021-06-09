В Монголии проходят президентские выборы. Халтмаагийн Баттулга не участвует

В Монголии проходят выборы президента страны. За высший государственный пост борются три кандидата: председатель правящей Монгольской народной партии и бывший премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух, бывший председатель оппозиционной Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ, а также экс-депутат Великого государственного хурала (парламента) Дангаасурэнгийн Энхбат от коалиции "Правильный человек-электорат".

"Нынешние выборы уникальны в двух отношениях: во-первых, они проходят в условиях пандемии. Во-вторых, страна впервые избирает главу государства на ближайшие 6 лет", - сказал премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ после посещения избирательного участка.

Оюун-Эрдэнэ призвал граждан принять активное участие в выборах, соблюдать правила личной гигиены и дистанцию в 1 м и более.

Голосование проходит впервые после внесения поправок в конституцию Монголию, в соответствии с которыми глава государства сможет занимать этот пост в течение шести лет без права переизбрания.

Правом голоса на выборах обладают более 2,15 млн граждан Монголии.

Избирательные участки в стране открылись в 7:00 и будут работать до 22:00 по местному времени.

Источник: aa.com.tr