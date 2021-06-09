Погода
$ 84.42 - 84.70
€ 101.90 - 103.32

В Монголии проходят президентские выборы. Халтмаагийн Баттулга не участвует

62  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Монголии проходят выборы президента страны. За высший государственный пост борются три кандидата: председатель правящей Монгольской народной партии и бывший премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух, бывший председатель оппозиционной Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ, а также экс-депутат Великого государственного хурала (парламента) Дангаасурэнгийн Энхбат от коалиции "Правильный человек-электорат".

"Нынешние выборы уникальны в двух отношениях: во-первых, они проходят в условиях пандемии. Во-вторых, страна впервые избирает главу государства на ближайшие 6 лет", - сказал премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ после посещения избирательного участка.

Оюун-Эрдэнэ призвал граждан принять активное участие в выборах, соблюдать правила личной гигиены и дистанцию в 1 м и более.

Голосование проходит впервые после внесения поправок в конституцию Монголию, в соответствии с которыми глава государства сможет занимать этот пост в течение шести лет без права переизбрания.

Правом голоса на выборах обладают более 2,15 млн граждан Монголии.

Избирательные участки в стране открылись в 7:00 и будут работать до 22:00 по местному времени.

Источник: aa.com.tr


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401995
Теги:
выборы, Монголия, президент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  