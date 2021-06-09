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Более трех тысяч таласцев выступили в поддержку Омурбека Бабанова

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Вчера, 8 июня, в центре Таласа более трех тысяч горожан провели акцию в поддержку экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Сторонники политика обратились к властям страны с просьбой выпустить его.

На мирном митинге можно было увидеть лозунги собравшихся: Свободу Бабанову! Бабанов, имя твое и дела чистые! Омурбек Бабанов, ты тот кому я доверяю! Бабанов - гордость народа!

Напомним, что Омурбек Бабанов был задержан в ходе расследований по вопросам Кумтора. И многие земляки Бабанова, выступая перед собравшимися, вопрошают почему его задержали без каких-либо оснований. Ведь, он, в бытность премьерства, сам сформировал государственную комиссию по изучению деятельности месторождения Кумтор.

"Мы должны защищать таких сыновей народа, как Бабанов. Он всегда был с народом. Сегодня проходит мирный митинг. Справедливость в любом случае восторжествует. Хочу обратиться к власти: вы тоже пережили много хорошего и плохого. Но надо пересмотреть обвинения в отношении Омурбека Бабанова и отпустить его", - заявил местный аксакал.

Кроме того, участники акции были недовольны судебным заседанием, куда не пустили журналистов и родственников Омурбека Бабанова, несмотря на недавние призывы президента Садыра Жапарова о том, что суды должны быть максимально открытыми для народа.

"Мы верим в честность Бабанова, как своим пяти пальцам на руках. Поэтому мы здесь собрались. Президент провел совещание и говорил, чтобы все было открыто, но почему же суд не пустил журналистов и его родственников на свое заседание. Мы должны требовать присутствия журналистов и родственников на суде. Мы требуем только свободы для Бабанова", - отметили выступающие.

Выступающие перед таласцами вспомнили и непоколебимом авторитете Омурбека Бабанова среди кыргызского народа и всенародной поддержки политика.

"На президентских выборах 2017 года Бабанова поддержали 600 тысяч избирателей. Это говорит о его вкладе в развитие страны. Мы не требуем отставки Кабинета министров. Мы лишь хотим справедливости, и чтобы выпустили на свободу нашего сына. Бабанов всегда болел за наш народ, страну", - говорили участники акции поддержки.

Напомним, что 31 мая Омурбека Бабанова вызвали на допрос по возбужденным делам, связанных с Кумтором. После чего он был задержан. 2 июня Первомайский районный суд Бишкека решил оставить Бабанова под стражей в СИЗО ГКНБ на два месяца. Экс-премьер-министр отрицает все выдвинутые обвинения, считая их абсурдными. Сам Бабанов и его сторонники считают задержание абсолютно незаконным. Со стороны адвокатов политика уже подана апелляционная жалоба в городской суд Бишкека с требованиями отменить решение райсуда о заключении его под стражу на два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/401997
Теги:
задержание, митинг, Таласская область, Омурбек Бабанов
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