Россия увеличивает частоту авиарейсов в Кыргызстан

С двух до трех рейсов в неделю увеличена частота полетов по маршруту Кемерово-Ош-Кемерово, совершаемых авиакомпанией "Сибирь". Об этом сообщили в посольстве КР в РФ.

Напомним, что на днях другая российская компания - ООО "Северный ветер" – также была назначена для выполнения полетов по данному маршруту, они будут осуществляться два раза в неделю.

Кроме того, по информации посольства, авиакомпания "Уральские авиалинии" назначена для выполнения регулярных международных воздушных перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты между городами России и Кыргызстана. Это следующие маршруты: Липецк-Ош-Липецк, Белгород-Ош-Белгород, Липец-Бишкек-Липецк, Белгород-Бишкек-Белгород, Белгород-Тамчы-Белгород, Нальчик-Ош-Нальчик, Нальчик-Бишкек-Нальчик,Калуга-Ош-Калуга, Калуга-Тамчы-Калуга, Кемерово-Бишкек-Кемерово ,Саратов-Тамчы-Саратов, Сочи-Тамчы-Сочи, Воронеж-Тамчы-Воронеж, Барнаул-Тамчы-Барнаул, Оренбург-Тамчы-Оренбург, Волгоград-Тамчы-Волгоград. Во всех случаях частота полетов - три рейса в неделю.

Все эти решения принимаются в соответствии со статьей 4 межправительственного кыргызско-российского соглашения о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта от 28 марта 1996 года и последующими договоренностями авиационных властей обеих стран.

В настоящее время рейсы между РФ и КР осуществляет также ряд других компаний, включая "Аэрофлот".