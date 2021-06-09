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Партия "Столица" заявила об участии в повторных выборах в БГК

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- Бакыт Басарбек
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Демократическая партия "Столица" заявила об участии в повторных выборах в Бишкекский городской кенеш. Об этом редакции VB.KG сообщили в штабе политорганизации

Напомним, демократическая партия "Столица" в 2012 году уже принимала участие в выборах в Бишкекский городской кенеш.

Повторные выборы в Бишкекский горкенеш состоятся 11 июля этого года, итоги которых должны быть подведены до 24 июля. Партии должны сдать свои документы до полуночи 13 июня. До 20 июня они должны быть уже зарегистрированы. Сама агитация начнется 21 июня.


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URL: https://www.vb.kg/402001
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, партии, Бишкек, Кыргызстан
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