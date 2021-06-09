СМИ Казахстана: "Меня удивил поступок Данияра Омурзакова"

В Казахстане должным образом оценили гражданскую активность и неравнодушие жителей Бишкека к нуждам своего города. Так казахстанское интернет-издание "Информ Казахстан" опубликовало пост жительницы Алматы Акботы Нурпеисовой, которая поразилось поступком активиста Данияра Омурзакова. Последний, напомним, за счет своих собственных средств вывел на линии четыре автобуса для горожан.

"Я поражена отзывчивостью и гражданской активностью жителей Бишкека, нам нужна брать пример у них. Особенно меня удивил поступок Данияра Омурзакова, большой молодец. Кыргызский народ всегда отличался сплоченностью и взаимоподдержкой" - отметила казахстанка.

Напомним, 2 июня этого в Бишкеке началась массовая забастовка водителей маршрутных такси, которая продлилась около недели. Водители требовали поднять стоимость проезда до 15 сомов. При этом, водителей маршруток совершенно не волновало, что в это же время накалилась обстановка на кыргызско-таджикской границе.

Некоторые госорганы, гражданские активисты и даже первая леди страны запустили бесплатные автобусы в Бишкеке. Также была организована охрана водителей, которые отказались принять участие в забастовке. На сегодняшний день водители маршруток вышли на линии.