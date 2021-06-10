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Хватило бы на всех отцов

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- Н Крайнова
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По данным Госрегистрационной службы, за пять месяцев 2021 года в республике родилось 52 тысячи 469 маленьких кыргызстанцев. Увы, есть опасность: почти треть из них будет расти в неполных семьях.

Накануне Дня защиты детей выступила с первым официальным обращением уполномоченная по правам ребенка КР Жыпариса Рысбекова, которую на эту должность назначили в конце мая. Ранее она около 20 лет работала в Министерстве труда и социального развития.

По данным уполномоченной, в Кыргызстане в 2020 году родилось около 170 тысяч детей. Из них 22 процента - дети матерей, которые не состоят в официальном браке. За последние пять лет регистрация браков сократилась на 10 процентов, также на 19 процентов возросло число разводов.

- Если тенденция сохранится, то в ближайшее время половина всех детей будет расти без отцов. Есть случаи, когда у матери 4–5 детей, а в свидетельствах о рождении прочерки на месте отца. Часто женщины рожают "для себя" 1–2 детей, и отец остается "неизвестен". В последние годы разрушается институт семьи, - предупреждает Жыпариса Рысбекова.

Самыми популярными именами для новорожденных в Кыргызстане по итогам пяти месяцев 2021 года стали Мухаммад и Раяна. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

В десятку распространенных мужских имен вошли Умар, Рамазан, Али, Алихан, Алинур, Билал, Нурислам, Амир и Эмир. Среди женских имен: Салиха, Амина, Фатима, Айлин, Алия, Хадича, Аруузат, Сафия и Арууке.

Среди необычных имен у кыргызстанских родителей для девочек встречаются Принцесса, Меридиана, Фея, Киара и Суйуу, а для мальчиков - Атилла, Рамос, Сталин и Хантенирим.

Зато каждый ребенок при достижении 16 лет и позже имеет право поменять не только имя, но и фамилию и отчество!


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URL: https://www.vb.kg/402009
Теги:
рождаемость, Кыргызстан
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